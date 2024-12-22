Avião cai em Gramado, no Rio Grande do Sul

Aeronave caiu e provocou incêndio em Gramado, no Rio Grande do Sul Crédito: Reprodução

Uma aeronave caiu no Centro da cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, na manhã deste domingo (22). O Corpo de Bombeiros, a Brigada Militar e a Polícia Civil atuam no local.

De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o avião transportava nove pessoas. O governador do Estado, Eduardo Leite (PSDB), afirmou que os ocupantes da aeronave não sobreviveram.

Atualização sobre o acidente em Gramado. pic.twitter.com/tcb4B0d5UZ — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) December 22, 2024

A Brigada informou que o avião de pequeno porte havia saído do aeroporto de Canela com destino a Jundiaí, em São Paulo, quando por volta das 9h15 caiu em Gramado.

Estou acompanhando junto às forças de segurança do Estado o triste episódio de queda de uma aeronave em Gramado. Estamos com todo o efetivo do município e de Canela mobilizado para atender a ocorrência. Também estou me deslocando para acompanhar a operação no local.



No momento,… — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) December 22, 2024

Ao cair, a aeronave atingiu a chaminé de um prédio, uma casa, uma loja de móveis e uma pousada. De acordo com os bombeiros, uma pessoa conseguiu sair do prédio sem ferimentos. Não havia ninguém na loja de móveis no momento da queda.

A pousada foi atingida por destroços após a queda e houve um incêndio. Segundo o governo do Rio Grande do Sul, 14 pessoas que estavam no local ficaram feridas e foram socorridas e hospitalizadas. O governo informou ainda que a maior parte das vítimas precisou de atendimento por inalar fumaça. Duas delas estão em estado grave.

? DEFESA CIVIL INFORMA



Acidente em modal aéreo - múltiplas vítimas - COBRADE 2.5.5.0.0



Em 22/12/2024 às 10h



GRAMADO/RS



Um avião caiu na manhã de hoje (22) no centro urbano de Gramado/RS. Equipes de emergência atuam neste momento no local.



Preliminarmente, o avião… pic.twitter.com/egFOugR37G — Defesa Civil Nacional (@defesacivilbr) December 22, 2024

Uma sequência de tragédias nos entristece profundamente: o acidente aéreo em Gramado, o acidente de ônibus em Minas e o acidente que vitimou 5 pessoas em São Mateus. Minha solidariedade às famílias e amigos das vítimas. Que encontrem força neste momento tão difícil. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) December 22, 2024

A FAB informou em nota que investigadores do órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), localizado em Canoas (RS), foram acionados para realizar uma ação inicial envolvendo uma aeronave de matrícula PR-NDN.

Luiz Galeazzi morreu durante acidente aéreo em Gramado (RS) Crédito: Galeazzi & Associados

Empresário morreu em acidente

A aeronave está registrada em propriedade do empresário Luiz Claudio Galeazzi, que estava no voo e não resistiu aos ferimentos. A informação foi confirmada pela Galeazzi & Associados, empresa da qual ele era sócio e CEO.