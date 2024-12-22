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Acidente aéreo

Avião cai em Gramado, no Rio Grande do Sul

Ao menos 15 pessoas foram socorridas a hospitais da região; Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e Polícia Civil atuam no local

Publicado em 22 de Dezembro de 2024 às 12:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2024 às 12:02
Aeronave caiu e provocou incêndio em Gramado, no Rio Grande do Sul Crédito: Reprodução
Uma aeronave caiu no Centro da cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, na manhã deste domingo (22). O Corpo de Bombeiros, a Brigada Militar e a Polícia Civil atuam no local. 
De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o avião transportava nove pessoas. O governador do Estado, Eduardo Leite (PSDB), afirmou que os ocupantes da aeronave não sobreviveram.
A Brigada informou que o avião de pequeno porte havia saído do aeroporto de Canela com destino a Jundiaí, em São Paulo, quando por volta das 9h15 caiu em Gramado.
Ao cair, a aeronave atingiu a chaminé de um prédio, uma casa, uma loja de móveis e uma pousada. De acordo com os bombeiros, uma pessoa conseguiu sair do prédio sem ferimentos. Não havia ninguém na loja de móveis no momento da queda.
A pousada foi atingida por destroços após a queda e houve um incêndio. Segundo o governo do Rio Grande do Sul, 14 pessoas que estavam no local ficaram feridas e foram socorridas e hospitalizadas. O governo informou ainda que a maior parte das vítimas precisou de atendimento por inalar fumaça. Duas delas estão em estado grave.
Nas redes sociais, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), lamentou o ocorrido e relembrou a sequência de eventos trágicos ocorridos no fim de semana, incluindo o acidente que matou cinco pessoas no Norte capixaba, no sábado (21).
A FAB informou em nota que investigadores do órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), localizado em Canoas (RS), foram acionados para realizar uma ação inicial envolvendo uma aeronave de matrícula PR-NDN.
Luiz Galeazzi morreu durante acidente aéreo em Gramado (RS)
Luiz Galeazzi morreu durante acidente aéreo em Gramado (RS) Crédito: Galeazzi & Associados

Empresário morreu em acidente 

A aeronave está registrada em propriedade do empresário Luiz Claudio Galeazzi, que estava no voo e não resistiu aos ferimentos. A informação foi confirmada pela Galeazzi & Associados, empresa da qual ele era sócio e CEO.
*Com informações do g1 RS e da Folha de S.Paulo

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