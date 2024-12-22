Motorista envolvido em tragédia em MG pode ter fugido para o ES

O Globo, que confirmou a suspeita com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), e tem como base um endereço relacionado ao motorista em território capixaba. A reportagem de A Gazeta tenta mais informações com a corporação federal no Estado. O motorista da carreta envolvida no acidente que matou ao menos 38 pessoas em Teófilo Otoni, Minas Gerais , pode ter fugido para o Espírito Santo. A informação é do jornal, que confirmou a suspeita com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), e tem como base um endereço relacionado ao motorista em território capixaba. A reportagem detenta mais informações com a corporação federal no Estado.

Segundo a FolhaPress, a Polícia Civil mineira trabalha com a hipótese de que a queda de um bloco de granito da carreta tenha causado o acidente, mas o motorista do veículo não permaneceu no local e é considerado foragido da Justiça. Apesar disso, o nome dele ainda não foi divulgado.

Colisão ocorreu na cidade de Teófilo Otoni (MG) e envolveu um ônibus, uma carreta e um carro Crédito: Corpo de Bombeiros | Divulgação

A tragédia

O acidente envolvendo um ônibus, um caminhão e um automóvel deixou ao menos 38 mortos na rodovia BR 116 na madrugada de sábado (21) em Teófilo Otoni, no interior de Minas Gerais. O acidente ocorreu por volta das 3h30 no km 285 da rodovia, no bairro Lajinha. No início da tarde, o Corpo de Bombeiros informou que o trabalho de remoção das vítimas havia sido concluído, e que estimava haver 32 e 35 pessoas mortas. "Ocorre que devido ao estado de alguns corpos ainda não foi possível concluir o número exato de vítimas", afirmou a corporação.

Por volta de 13h30, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) afirmou que as equipes de resgate localizaram "possíveis 37 vítimas em óbito, algumas delas carbonizadas no local". O número de 38 vítimas foi confirmado pela 2ª Companhia dos Bombeiros de Minas Gerais. O Governo de Minas disse que o número total de mortos deve ser confirmado após o trabalho de perícia pela Polícia Civil. As causas do acidente ainda são investigadas.

Ônibus pegou fogo após colisão Crédito: Corpo de Bombeiros | Divulgação

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, relatos e vestígios colhidos no local demonstram que um grande bloco de granito de soltou da carroceria da carreta e atingiu o ônibus que seguia na rodovia, em sentido contrário. Logo após o impacto da pedra com o ônibus ocorreu um grande incêndio.

O ônibus da empresa Emtram (Empresa de Transportes Macaubense) saiu de São Paulo na sexta-feira (20), por volta das 7h do terminal rodoviário Tietê, com destino a Jequié, na Bahia.