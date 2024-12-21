Acidente com ônibus e carreta deixa 38 mortos em Minas Gerais

Colisão ocorreu na cidade de Teófilo Otoni (MG) e envolveu um ônibus, uma carreta e um carro Crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Um acidente envolvendo um ônibus, um caminhão e um automóvel deixou ao dezenas de mortos na rodovia BR-116 na madrugada deste sábado (21) em Teófilo Otoni, no interior de Minas Gerais. O acidente ocorreu por volta das 3h30 no km 285 da rodovia, no bairro Lajinha.

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros estimava entre 32 e 35 vítimas fatais, sendo que 13 pessoas haviam sido resgatadas e encaminhadas para hospitais, entretanto, no avançar da tarde, número de mortos chegou a 38. Segundo os bombeiros, 37 corpos já foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). Uma 38ª vítima morreu no hospital.

O número final de mortos deve ser confirmado após o trabalho de perícia pela Polícia Civil.

O ônibus, da empresa Entram, saiu de São Paulo com destino Jequié, na Bahia, quando um pneu estourou e o veículo invadiu a contramão da BR-116, colidindo contra uma carreta carregada de pedras. Um carro que vinha atrás também bateu no ônibus. Os três ocupantes do automóvel foram resgatados com vida.

Em qualquer época a notícia de uma tragédia é muito triste.

Ainda mais as vesperas do Natal.

Na BR-116 na altura de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, um acidente com um ônibus vitimou 22 pessoas.

Meus sentimentos a todas famílias.

Deus conforte a cada um! pic.twitter.com/fTvjXK76Wp — Denise ?? (@denise_mury) December 21, 2024

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 4h. "As vítimas do Fiat Argo todas foram resgatadas com vida. Todavia, tivemos uma grande quantidade de vítimas carbonizadas do ônibus. O Corpo dos Bombeiros retirou 22 corpos do ônibus", disse o tenente Alonso Vieira Júnior.

A pista ficou totalmente interditada por cerca de 6 horas, de acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal). O trecho foi parcialmente liberado no fim da manhã, em esquema de "pare e siga". Agentes orientam o trânsito no local.

O governador Romeu Zema disse que determinou mobilização total para o atendimento às vítimas e suporte aos familiares no trágico acidente. Zema afirmou que as forças de segurança trabalham sem interrupção desde a madrugada e ao longo dessa manhã para atender com agilidade a ocorrência.

Ônibus pegou fogo após colidir contra carreta em Teófilo Otoni (MG) Crédito: Corpo de Bombeiros/ Divulgação

Disse, ainda, que colocou as aeronaves do Gabinete Militar do Governador à disposição para fazer o deslocamento das equipes de trabalho e apoio para reforçar o atendimento em Teófilo Otoni.

"Toda minha solidariedade aos familiares e amigos. Estamos trabalhando para que as famílias das vítimas sejam acolhidas para enfrentar de forma mais humanizada possível essa tragédia às vésperas do Natal, uma data tão significativa para todos", disse o governador, nas redes sociais.

Na rede social X, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, prestou solidariedade pelas vítimas.