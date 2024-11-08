Réus são condenados por tragédia que matou dançarinos na BR 101 no ES

Dono de caminhão (acima) e motorista (foto abaixo) são condenados por acidente Crédito: Carlos Barros/ TV Gazeta

Após mais de 12 horas de julgamento no Fórum de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, referente ao acidente que matou 11 pessoas e deixou nove feridas na BR 101 em 2017, a Justiça condenou o motorista Wesley Rainha Cardoso a 15 anos de reclusão, inicialmente em regime fechado, e o empresário Marcelo José de Souza, a dois anos e três meses em regime aberto. A decisão saiu na noite de quinta-feira (7). Os réus condenados são, respectivamente, o condutor e o proprietário do caminhão que provocou a batida envolvendo um micro-ônibus em que estavam integrantes do grupo folclórico de dança alemã Bergfreunde.

TV Gazeta. Familiares das vítimas, que moravam em Domingos Martins , acompanharam o julgamento, que começou na manhã de quinta-feira. “Foram sete anos de espera. De fato, havia, e ainda há, por parte das famílias, essa vontade de Justiça ser feita. Não se trata de criminosos contumazes, mas de duas pessoas que cometeram infrações e isso foi reconhecido pelos jurados que precisam ser responsabilizados pelas infrações que cometeram”, disse o advogado das famílias, Lucas Kaiser, em entrevista ao repórter Matheus Passos, da

Julgamento no Fórum de Mimoso do Sul Crédito: Carlos Barros

Wesley Rainha Cardoso, que dirigia o caminhão, foi condenado por 11 homicídios dolosos e 9 tentativas de homicídios. Ele foi levado ao sistema prisional pela Polícia Militar. Já Marcelo José de Souza, dono do veículo, foi condenado por 11 homicídios culposos e 9 lesões corporais. A justiça autorizou Marcelo para aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade.

Wesley Rainha Cardoso foi levado ao sistema prisional pela PM Crédito: Carlos Barros

Para os familiares, a condenação representa um alívio diante da dor que dura sete anos. “Sensação é que fechou um ciclo que tinha que fechar. A gente parece que não fica satisfeito, mas, olhando para o outro lado a gente vê o sofrimento, nada vai trazer nossos meninos de volta, não tem sentença que os traga de volta. A dor e saudade fica para sempre”, disse Lenilda Santana Wetter, mãe de Karine, uma das integrantes do grupo de dança, que na época tinha 16 anos.

Lenilda Santana Wetter, mãe de Karine, uma das integrantes do grupo de dança, que na época tinha 16 anos Crédito: Carlos Barros

Outro familiar das vítimas do trágico acidente que esteve presente foi Gabriel Endlich. Ele era irmão de Aloísio e achou e pena branda ao dono do caminhão envolvido na batida.

"O motorista saiu daqui, pegou 15 anos. Foi positivo, nesse caso, mas o dono de caminhão vai responder em liberdade, e todos os familiares nessa luta. A gente sempre na saudade e tristeza para o cara responder em casa. Nossa Justiça é falha. É revoltante" Gabriel Endlich - Irmão de uma das vítimas

Gabriel Endlich perdeu o irmão no acidente Crédito: Carlos Barros

O advogado de Wesley Rainha Cardoso, Walas Espíndola, informou que irá interpor um recurso para que tentar reverter a decisão. Já a advogada do Marcelo José de Souza, Luana Gasparini, informou à imprensa que buscavam a absolvição e também irá recorrer da decisão.

Sobre o acidente

As 11 vítimas voltavam de uma apresentação de dança em Juiz de Fora, Minas Gerais. Na época, a PRF, disse que o motorista do caminhão, carregado com chapas de granito, tentava ultrapassar outro veículo no sentido Rio de Janeiro quando perdeu o controle, invadiu a contramão e colidiu com o micro-ônibus que vinha no sentido oposto.