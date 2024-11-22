Tragédias familiares: existe explicação para tantos casos no ES?

Especialistas citam fatores que influenciam no aumento das tragédias familiares Crédito: Bernardo Bracony | Montagem A Gazeta

A fragilização das relações em virtude da falta de diálogo e da intolerância com as diferenças é um dos agravantes. Diante desse cenário, os crimes de proximidade, onde autor e vítima são parentes, amigos ou colegas de trabalho, aumentaram no Espírito Santo. Dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública apontam que, de janeiro a outubro do ano passado, foram 154. No mesmo período deste ano, são 162.

A neuropsicóloga Julienne Melo explica como as tecnologias impacta as relações familiares Crédito: Bernardo Bracony

Em entrevista ao repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, a neuropsicóloga Julienne Melo explicou que as tecnologias tornam as relações mais vulneráveis e distanciam os indivíduos. “Não está existindo diálogo entre as famílias e o diálogo é algo que produz intimidade. Para isso acontecer, a gente precisa conversar um com o outro, para conseguir ficar junto e entender as demandas uns dos outros”, disse.

O delegado Agis Macedo explica o que é a cultura da violência Crédito: Bernardo Bracony

Ajuda da religião

O padre Celso Porto Nogueira analisa que o amor e a boa convivência em família são duas coisas que precisam ser construídas Crédito: Bernardo Bracony

Em momentos de crise familiar, a religião é um dos refúgios. O padre Celso Porto Nogueira, coordenador da Comissão da vida e da família da Paróquia São Francisco de Assis, em Jardim da Penha, avalia que o amor e a boa convivência em família são duas coisas que precisam ser construídas.

"É algo que precisa ser buscado todos os dias, é um grande exercício diário. De certo modo, é preciso remar contra a maré, porque vivemos em uma cultura do individualismo" Celso Porto Nogueira - Padre

Em geral, os crimes de proximidade tendem a acontecer em uma escalada de desrespeito, o que também é reflexo da cultura da violência. “A cultura de violência é aquela em que a pessoa pensa que pode resolver conflitos sociais mediante a prática de atos violentos”, explicou o delegado Agis Macedo em entrevista ao repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta.

O delegado Agis Macedo explica o que é a cultura da violência Crédito: Bernardo Bracony

A busca por saúde mental e acolhimento representam formas de solucionar o problema, de modo que seja possível aprimorar a prática de se colocar no lugar do outro. “É preciso sair um pouco desse mundo onde a gente se isolou conosco mesmos para entender o outro. Vale a pena olhar pela janela e, através dessa janela, vai estar seu filho, seu pai, sua mãe. Vai estar esse sujeito que pertence a você e que você também pertence a ele em uma relação de cuidado”, finalizou a neuropsicóloga Julienne Melo.