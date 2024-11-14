Os crimes investigados pela Polícia Federal no ES em duas décadas

Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Em pouco mais de duas décadas no Espírito Santo, foram realizadas pela Polícia Federal 24.948 investigações sobre temas variados. O que equivale a dois ou mais inquéritos abertos por dia desde o ano de 2000. A maior parte refere-se ao combate aos crimes fazendários, como sonegação fiscal, contrabando, fraudes e apropriação de recursos públicos.

Este tipo de crime, que envolve ainda lavagem de dinheiro e evasão de divisas, representou 52,45% entre todos os que tiveram a atenção da força policial nos últimos 24 anos. Ocuparam a segunda posição as transgressões ligadas à área previdenciária, seguida pelos casos contra os direitos humanos. Confira a lista:

Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Foram finalizadas, ao longo dos últimos 24 anos, 24.509 investigações. Não foram concluídas 439 casos. No Brasil foram abertos 1,51 milhão de inquéritos e concluídos 1,48 milhão no mesmo período.

Em relação aos demais estados, o Espírito Santo ficou na 18ª posição tanto para os instaurados quanto aos relatados. As unidades da federação com o maior número de investigações concluídas foram São Paulo (346.121), Rio de Janeiro (151.013) e Paraná (147.926).

Em relação ao percentual de indiciamento dos suspeitos pela autoria, após a finalização dos inquéritos, no Estado ele foi de 34%, considerando os casos entre 2021 e 2024.

A pesquisa

O levantamento foi realizado pela PF, obtido por intermédio da Lei de Acesso à Informação (LAI), a pedido da “Fiquem Sabendo”, organização sem fins lucrativos especializada em transparência pública.