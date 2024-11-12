Quartel da PM fica na mira de laser e operações são feitas em Vitória

Crédito: Arte - Geraldo Neto

No início da noite desta segunda-feira (11), policiais que estavam de plantão no Quartel da Polícia Militar perceberam que um feixe de laser foi direcionado para o prédio do comando da corporação. A estrutura, localizada em Maruípe, fica em frente ao Bairro da Penha, área de atuação da organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, o Primeiro Comando de Vitória (PCV).

De acordo com o comandante da Polícia Militar, o coronel Douglas Caus, os fatos ocorreram por volta das 18h30, quando o sargento que chefia a guarda do quartel, um cabo e um soldado viram um feixe de luz verde direcionado a uma janela do prédio do comando. “O fato ocorreu por um tempo muito curto que não permitiu identificar de onde partiu a ação”, informou.

A situação alertou as equipes que perceberam que o laser partiu de áreas localizadas em frente ao quartel, como os bairros Bonfim, São Benedito e da Penha.

“Imediatamente eles deram início, na mesma noite, à realização de operações na região no entorno do Bairro da Penha. O mesmo voltou a se repetir nesta terça-feira (12). Foram utilizadas as equipes da Força Tática, do 1º e do 4º batalhões, do Batalhão de Missões Especiais, das equipes com cães”, informou o comandante.

As buscas tentam identificar não só de onde partiu a ação, e se foi utilizado algum tipo de equipamento, como uma caneta, ou se partiu de algum armamento, mas ainda os objetivos e autores.

Caus informou que o setor de inteligência já está investigando. Uma das possibilidades que está sendo considerada é que uma pessoa tenha feito uso de laser para projeção de forma aleatória. A outra é tenha sido ação de algum integrante da facção criminosa.

“Que fique claro que isso não vai intimidar a ação da PM. Se o propósito do crime organizado foi nos ameaçar, tenha certeza de que isto nos motivará a realizar novas operações nesta região. Não seremos intimidados. E não surtirá efeito na conduta de enfrentamentos contra as facções”, assinalou Caus.