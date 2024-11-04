Tornozeleira e prisões: a nova decisão em investigação de juiz no ES

Foram mantidas as seguintes prisões preventivas:

Ricardo Nunes de Souza - advogado que segue na Penitenciária de Segurança Média I (PSME1)

advogado que segue na Penitenciária de Segurança Média I (PSME1) Veldir José Xavier - mantido no Centro de Detenção Provisória de Viana II (CDPV II)

A detenção foi suspensa para outros dois investigados, que passam a usar tornozeleira. São eles:

Victor Hugo De Mattos Martins - ex-servidor estadual exonerado

- ex-servidor estadual exonerado Mauro Pansini Junior - empresário

Não tiveram a prisão avaliada:

Joelson Martins de Oliveira - advogado, estava foragido e se entregou em 17 do mês passado; segue na Penitenciária de Segurança Média I (PSME I)

advogado, estava foragido e se entregou em 17 do mês passado; segue na Penitenciária de Segurança Média I (PSME I) Vicente Santório Filho - advogado, está foragido

As defesas não foram localizadas, mas o espaço segue aberto para suas manifestações.

Motivação das prisões

No texto o desembargador fez um relato sobre as pessoas que estavam detidas e os crimes a elas imputados. Começou pelo advogado Ricardo Nunes de Souza, informando que é apontado pelo MPES como o “líder da organização criminosa” e a pessoa que faria a distribuição dos valores obtidos de forma ilícita.

Cita que a ele foram atribuídas participação em 45 delitos: corrupção ativa (16 vezes); uso de documento falso (16 vezes); promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa; “lavagem” ou ocultação de valores (12 vezes). E acrescenta que as investigações revelaram que ele destruía provas e evidências, com troca de aparelhos celulares.

“A quantidade e gravidade dos delitos, aliadas ao papel de liderança exercido por Ricardo Nunes de Souza, indicam a contumácia delitiva e a necessidade de manutenção da medida extrema, como meio de desmobilizar a liderança do esquema e fazer cessar o ciclo delitivo, de modo a preservar a ordem pública”, disse o desembargador.

Em relação a Veldir José Xavier, é dito na decisão que há provas sobre a sua participação nas ações criminosas e em um suposto “esquema correlato de lavagem e ocultação dos valores arrecadados ilicitamente”.

“Os elementos de informação apontam que Veldir consiste em uma das peças–chave na organização, pois figurou como exequente/autor (ou como representante de empresa exequente, embora sem poderes, eis que retirado do quadro societário, o que reforça a reprovabilidade da conduta) em pelo menos 7 das demandas analisadas, além de ter recebido diversos alvarás para levantamento dos valores expressivos”, é relatado na decisão.

A liberação de dois

De acordo com o desembargador, houve abrandamento dos riscos que inicialmente levaram à prisão de Mauro Pansini Junior e Victor Hugo de Mattos Martins.

Destaca que, diante dos elementos descritos na denúncia, a participação deles no suposto esquema teria se dado em menor proporção, em comparação aos outros investigados.

E suspendeu as prisões determinando outras medidas, além do uso da tornozeleira. São elas: que vão precisar comparecer ao Tribunal para acompanhamento do processo; não poderão manter contato com os demais investigados, testemunhas e vítimas; não podem sair da Grande Vitória; terão que entregar o passaporte e não podem sair de casa entre 20h às 6h.