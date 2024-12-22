Acidente em Guriri com cinco mortes acaba em prisão em São Mateus

Da esquerda para a direita: Luiza, Enrico, Romário, Arthur e Sirley. Todos morreram no acidente Crédito: Redes Sociais

O motorista envolvido em um acidente com cinco mortes em São Mateus, Norte do Espírito Santo, foi preso neste sábado (21). A tragédia ocorreu na Rodovia Othovarino Duarte Santos, altura de Guriri, durante a madrugada, e envolveu um Jeep Compass e um Ford Ka, no qual estavam todas as vítimas que morreram, e voltavam de uma formatura: pai, mãe, filho e dois amigos

Brendo Félix Gaigher, 30 anos, foi conduzido à Delegacia Regional da Polícia Civil de São Mateus e autuado em flagrante por "cinco homicídios culposos na direção de veículo, majorados por não prestar socorro, em concurso formal". Ele está preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) da cidade.

Na tarde deste domingo (22), a defesa de Brendo enviou uma nota a reportagem, em que informa que lamenta profundamente a tragédia e se solidariza com os familiares e amigos das vítimas. Os advogados ainda pontuam que o motorista do Jeep fez contato com a PM e o Corpo de Bombeiros para ajudar as vítimas e que não saiu do local até a chegada dos policias e do resgate.

As vítimas

Segundo familiares e amigos, o Ka era conduzido pelo professor de Educação Física Romário Guimarães França, de 51 anos. No banco do carona estava a esposa dele, Sirley França, de 57 anos, e no banco de trás estavam o filho o casal, Arthur França, 18 anos, e dois amigos dele, Luiza Lodi, de 16, e Enrico Elias Cesquine, de 18. Eles voltavam de uma formatura do Ensino Médio da unidade de São Mateus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes).

No outro veículo, um Jeep Compass, havia duas pessoas, que também ficaram feridas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu por volta das 4h30. O motorista do Ford Ka faria um retorno próximo a um motel, mas subiu na calçada, quando o Jeep que vinha sentido Guriri bateu contra o carro da família. Os veículos ficaram completamente destruídos.

Ainda segundo o motorista em relato à PM, ele trafegava em direção a São Mateus quando o Ford Ka, no sentido contrário, tentou realizar uma manobra de retorno à esquerda. Segundo ele, não foi possível frear a tempo de evitar a colisão. Os corpos das cinco vítimas foram encaminhados para à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou o motorista e o passageiro do Compass andando pelo acostamento. Apesar disso, o condutor contou que anteriormente havia se afastado por medo de represálias, mas reforçou que acionou os socorros necessários.

Aos militares, ele negou ter ingerido bebida alcoólica. Um laudo foi anexado ao boletim de ocorrência, constatando que ele não apresentava sinais de embriaguez.

No entanto, como o motorista se negou a realizar o teste do bafômetro, ele foi autuado devido à recusa ainda no local do acidente pela Polícia Militar.

De acordo com o Código de Trânsito, as consequências para quem se recusa a fazer o teste do bafômetro incluem: multa gravíssima, no valor de R$ 2.934,70; suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por até 12 meses; recolhimento da CNH; retenção do veículo, se não houver um motorista habilitado e em condições de dirigir; multa em dobro em caso de reincidência no período de 12 meses e encaminhamento à delegacia para um exame clínico e perícia médica.

Por meio de nota, a defesa de Brendo destacou o fato de que os militares não notaram sinais de embriaguez no motorista, o que foi registrado na ocorrência. "Por todas essas circunstâncias, a defesa não entendeu por qual motivo a autoridade policial lavrou o auto de prisão em flagrante em desfavor de Brendo, tendo em vista que o mesmo não estava embriagado, não fugiu do local, além de não ter dado causa ao acidente de trânsito, ou seja, no entender da defesa e em consonância com o Código de Trânsito Brasileiro, sequer havia estado flagrancial", diz o texto.

A defesa informou ainda que está à disposição da Justiça para quaisquer esclarecimentos.