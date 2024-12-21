Acidente entre dois carros deixa cinco pessoas mortas em Guriri

Os veículos ficaram completamente destruídos após a colisão em Guriri Crédito: Leitor | A Gazeta

Um acidente envolvendo dois veículos acabou em tragédia em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, com a morte de cinco pessoas na Rodovia Othovarino Duarte Santos, na madrugada deste sábado (21). Segundo familiares e amigos, as vítimas eram pai, mãe e filho, de 51, 57 e 18 anos e dois amigos de 18 e 16, que voltavam da festa de formatura dos jovens.

Todos os mortos estavam em um Ford Ka branco. No outro veículo, um Jeep Compass, havia duas pessoas, que foram socorridas pelo Samu e encaminhadas para o Hospital Roberto Silvares. Após atendimento médico, eles foram levados à delegacia. O motorista foi autuado por se recusar a fazer o bafômetro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu por volta das 4h30 no bairro Guriri. As vítimas estavam em um Ford Ka branco, que foi fazer um retorno em um ponto próximo a um motel, mas subiu na calçada. No mesmo momento, um Compass preto que vinha sentido Guriri bateu no carro com a família. Os carros ficaram completamente destruídos com o impacto da batida.

O Ka era conduzido pelo professor de Educação Física Romário Guimarães França, de 51 anos. No banco do carona estava a esposa dele, Sirley França, de 57 anos, e no banco de trás estavam o filho o casal, Arthur França, 18 anos, e dois amigos dele, Luiza Lodi, de 16, e Enrico Elias Cesquine, também com 18 anos. Eles voltavam de uma formatura de ensino médio do Ifes de São Mateus.

Uma escola de São Mateus em que Romário trabalhava publicou uma nota de pesar nas redes sociais lamentando o falecimento do professor e da família. Arthur França e Enrico Elias também eram ex-alunos da mesma instituição.

As vítimas do Ford Ka receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreram no local.

A Polícia Militar foi acionada e disse que assim que chegou no local, encontrou o motorista e o passageiro do Compass andando pelo acostamento. O condutor relatou para os policiais que trafegava pela rodovia em direção a São Mateus quando um Ford Ka, que trafegava no sentido contrário, tentou realizar uma manobra de retorno à esquerda. Segundo ele, não foi possível frear a tempo de evitar a colisão entre os veículos.

Afirmou ainda que se afastou do local do acidente com o amigo por medo de represálias, mas informou que acionou os socorros necessários. Aos militares, ele negou ter ingerido bebida alcoólica. Um laudo foi anexado ao boletim de ocorrência, constatando que ele não apresentava sinais de embriaguez.

No entanto, como o motorista se negou a realizar o teste do bafômetro, ele foi autuado devido à recusa ainda no local do acidente pela Polícia Militar.

De acordo com o Código de Trânsito, as consequências para quem se recusa a fazer o teste do bafômetro incluem: multa gravíssima, no valor de R$ 2.934,70; suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por até 12 meses; recolhimento da CNH; retenção do veículo, se não houver um motorista habilitado e em condições de dirigir; multa em dobro em caso de reincidência no período de 12 meses e encaminhamento à delegacia para um exame clínico e perícia médica.

A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada por volta das 4h30. Os corpos das cinco vítimas foram encaminhados para à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares.

Brendo Félix Gaigher, 30 anos, foi conduzido à Delegacia Regional da Polícia Civil de São Mateus e autuado em flagrante por "cinco homicídios culposos na direção de veículo, majorados por não prestar socorro, em concurso formal". Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

O que diz a defesa

Na tarde deste domingo (22), a defesa de Brendo enviou uma nota a reportagem, em que informa que lamenta profundamente a tragédia e se solidariza com os familiares e amigos das vítimas. Os advogados ainda pontuam que o motorista do Jeep fez contato com a PM e o Corpo de Bombeiros para ajudar as vítimas e que não saiu do local até a chegada dos policias e do resgate.

A nota ainda destaca que os militares não notaram sinais de embriaguez no motorista, o que foi registrado na ocorrência. "Por todas essas circunstâncias, a defesa não entendeu por qual motivo a autoridade policial lavrou o auto de prisão em flagrante em desfavor de Brendo, tendo em vista que o mesmo não estava embriagado, não fugiu do local, além de não ter dado causa ao acidente de trânsito, ou seja, no entender da defesa e em consonância com o Código de Trânsito Brasileiro, sequer havia estado flagrancial", diz o texto.