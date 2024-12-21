Mulher morre e duas pessoas ficam feridas em acidente na BR 101, no ES

Uma mulher de 26 anos morreu em um acidente no quilômetro 42 da BR 101, em Braço do Rio, Conceição da Barra , no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (21). A filha dela, de 3 anos, e o marido ficaram feridos. Segundo a Eco101, concessionária que administra a rodovia no Espírito Santo, o acidente envolveu uma carreta, um caminhão e um carro.

A vítima foi identificada como Vanessa Guilherme Jozefino. Segundo uma familiar, o marido de Vanessa foi encaminhado com ferimentos na perna ao Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Já a criança seria transferida para a um hospital em Colatina com fratura na coluna.

Vanessa Guilherme Jozefino morreu no acidente Crédito: Arquivo da família

De acordo com equipes de resgate que atenderam a ocorrência, o caminhão tentou ultrapassar a carreta, mas não conseguiu completar a manobra e bateu de frente com o carro. Vanessa morreu no local do acidente. Os motoristas da carreta e do caminhão se feriram.

A Polícia Científica informou que o corpo da mulher foi encaminhado para à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares.

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