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Norte do ES

Mulher morre e duas pessoas ficam feridas em acidente na BR 101, no ES

Vítimas são mãe, filha e padrasto da criança. Colisão envolveu carro, caminhão e carreta na altura de Braço do Rio, em Conceição da Barra

Publicado em 21 de Dezembro de 2024 às 10:55

Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

21 dez 2024 às 10:55
Uma mulher de 26 anos morreu em um acidente no quilômetro 42 da BR 101, em Braço do Rio, Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (21). A filha dela, de 3 anos, e o marido ficaram feridos. Segundo a Eco101, concessionária que administra a rodovia no Espírito Santo, o acidente envolveu uma carreta, um caminhão e um carro. 
A vítima foi identificada como Vanessa Guilherme Jozefino. Segundo uma familiar, o marido de Vanessa foi encaminhado com ferimentos na perna ao Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Já a criança seria transferida para a um hospital em Colatina com fratura na coluna.
Vanessa Guilherme Jozefino
Vanessa Guilherme Jozefino morreu no acidente Crédito: Arquivo da família
De acordo com equipes de resgate que atenderam a ocorrência, o caminhão tentou ultrapassar a carreta, mas não conseguiu completar a manobra e bateu de frente com o carro. Vanessa morreu no local do acidente. Os motoristas da carreta e do caminhão se feriram.
A Polícia Científica informou que o corpo da mulher foi encaminhado para à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares.
Mulher morre e duas pessoas ficam feridas em acidente na BR 101, no ES

Correção

21/12/2024 - 4:14
A Eco101 informou anteriormente que os feridos no acidente são pai e filha, mas um familiar conversou com a reportagem e corrigiu a informação: o homem é padrasto da criança.

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Acidente BR 101 Conceição da Barra Polícia Civil PRF Carro Caminhão Eco101 ES Norte
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