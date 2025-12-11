Home
Vila Velha ganha 100 novas câmeras de videomonitoramento para o trânsito

Vila Velha ganha 100 novas câmeras de videomonitoramento para o trânsito

Equipamentos serão utilizados para auxiliar em melhorias do fluxo de veículos, reduzir o tempo de deslocamento e ampliar a capacidade de atendimentos a ocorrências de trânsito

Felipe Sena

11 de dezembro de 2025

Prefeitura de Vila Velha ganhou 100 novas câmeras de videomonitoramento, que começaram a operar nesta quinta-feira (11) em diferentes pontos da cidade. Os equipamentos serão utilizados para auxiliar em melhorias do fluxo de veículos, reduzir o tempo de deslocamento e ampliar a capacidade de atendimentos a ocorrências de trânsito, segundo a administração municipal.

As novas câmeras, de acordo com a prefeitura, não têm função de fiscalização de trânsito – ou seja, não resultam na aplicação de multas. O foco é a coleta de dados e o acompanhamento em tempo real das condições viárias, dentro do conceito de “Cidades Inteligentes”, explicou o secretário Municipal de Defesa Social e Trânsito, major Rogério Gomes. 

As câmeras são fundamentais para a coleta de dados estratégicos sobre o volume e o padrão de movimentação dos veículos pelas vias da nossa cidade. Essas informações serão utilizadas para embasar a engenharia de tráfego, permitindo a otimização e o ajuste inteligente dos tempos semafóricos nos horários de pico

Major Rogério Gomes

Secretário Municipal de Defesa Social e Trânsito

Além do monitoramento contínuo, o sistema também deve reforçar a atuação da equipe municipal em situações de crise. "Esta visibilidade é fundamental para a rápida detecção e resposta a ocorrências, como acidentes ou obstruções, reduzindo o tempo de interrupção e minimizando congestionamentos", afirmou o secretário.

A prefeitura reforçou que a iniciativa tem caráter específico de gestão e planejamento, sem relação com o cumprimento da Resolução 909/22 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Para que câmeras pudesse multar, a norma exige sinalização específica, o que não se aplica a esses novos equipamentos.

A reportagem de A Gazeta questionou os pontos onde as novas câmeras estão instaladas, mas a administração municipal afirmou apenas que "estão espalhadas por toda a cidade".

Seis radares voltaram a multar em Vila Velha

A ampliação do sistema de videomonitoramento acontece poucos dias após a volta da operação de seis radares fixos na cidade. Os equipamentos, que estavam funcionando de forma educativa desde outubro, retomaram a aplicação de multas no dia 1º de dezembro.

Cinco dos radares operam com limite de 60 km/h e um permanece em 40 km/h. Eles também registram avanço de sinal e parada sobre a faixa, exceto no período da madrugada (23h às 5h), quando esse tipo de infração não é contabilizado. A instalação das novas câmeras, segundo a prefeitura, não altera o funcionamento dos radares e não tem relação com fiscalização automática.

