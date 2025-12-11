Acidente entre carro e caminhonete deixa quatro feridos na ES 248

Acidente entre carro e caminhonete deixou quatro pessoas feridas em estrada entre Linhares e Colatina Crédito: Vitor Recla

Um acidente entre um carro e uma caminhonete deixou quatro pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (11), na ES 248, estrada que liga Linhares a Colatina, no Norte e Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações apuradas pelo repórter Vitor Recla, da TV Gazeta, um dos motoristas contou que seguia sentido Colatina quando perdeu o controle em uma curva e bateu de frente com o Gol branco.

Dentro do Gol estavam três adultos e uma criança. O motorista e a passageira do carona ficaram presos às ferragens e foram retirados por pessoas que passavam pelo local. Os dois tiveram ferimentos, mas estavam conscientes. Os outros passageiros também se feriram, mas de forma leve. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local e prestaram socorro às vítimas. O trânsito precisou ser interditado durante o atendimento.