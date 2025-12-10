Rodovia que liga Cachoeiro à BR 101 será interditada para detonação de rochas
Publicado em 10/12/2025 às 18h32
Um trecho da rodovia ES 488, conhecida como Rodovia do Frade, que liga Cachoeiro de Itapemirim à BR 101, será totalmente interditado para detonação de rocha na quinta-feira (11), às 15h. O trecho fica próximo ao Restaurante Fogão à Lenha, no km 20,8O. Quem sai de Cachoeiro de Itapemirim pode acessar a BR 101 pela rodovia ES 482, sentido Safra.
O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) explica que o serviço deve durar cerca de 2 horas, mas que pode ser concluído antes deste período. As obras realizadas na região visam a reabilitação da estrada.