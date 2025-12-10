Rodovia que liga Cachoeiro à BR 101 será interditada para detonação de rochas

Um trecho da rodovia ES 488, conhecida como Rodovia do Frade, que liga Cachoeiro de Itapemirim à BR 101, será totalmente interditado para detonação de rocha na quinta-feira (11), às 15h. O trecho fica próximo ao Restaurante Fogão à Lenha, no km 20,8O. Quem sai de Cachoeiro de Itapemirim pode acessar a BR 101 pela rodovia ES 482, sentido Safra.