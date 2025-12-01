Trânsito

Radares voltam a funcionar em Vila Velha; confira os locais e velocidades

Cinco radares são de 60 km/h e um permanece de 40 km/h; não haverá penalidade por avanço de sinal das 23h às 5h

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 07:54

Os seis novos radares instalados em Vila Velha, que estavam com seu funcionamento suspenso desde o dia 21 de outubro, voltaram a operar nesta segunda-feira (1º). Cinco radares são de 60 km/h e um permanece de 40 km/h. Nos últimos dias, os equipamentos estavam funcionando de forma educativa, mas agora voltam a aplicar multas para o motorista que cometer infração.

Os radares não vão aplicar multas por avanço de semáforo ou se o condutor parar sobre a faixa de pedestres durante a madrugada, entre 23h e 5h. A velocidade, no entanto, se excedida pelo condutor, continuará sendo processada e resultando em multa.

Confira em quais pontos eles estão instalados e quais são as novas velocidades permitidas nos trechos.

O que mudou? ■ Passou de 40 para 60 km/h no trecho entre a Rua Antônio Ataíde e Avenida Carioca, em Divino Espírito Santo e entre as ruasCastelo Branco e Antônio Ataíde, no Centro



■ Passou de 50 para 60 km/h no trecho entre a Avenida Luciano das Neves e a Rua Europa, em Divino Espírito Santo



Nos demais três pontos permanecem os limites de velocidade anunciados desde a instalação dos equipamentos conforme infográfico acima

As multas por infrações

Exceder a velocidade máxima permitida gera multa conforme o percentual acima do limite:

Até 20% | Infração média : 4 pontos na CNH e multa de R$ 130,16

De 20% a 50% | Infração grave : 5 pontos na CNH e multa de 195,23

Acima de 50% | Infração gravíssima (3x): 7 pontos na CNH, multa de R$ 880,41 e suspensão do direito de dirigir.

Avançar sinal vermelho | Infração gravíssima: 7 pontos na CNH e multa de R$ 293,47

Infração gravíssima: 7 pontos na CNH e multa de R$ 293,47 Parar sobre a faixa de pedestres | Infração média: 4 pontos na CNH e multa de R$ 130,16

