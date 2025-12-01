Home
>
Central de Trânsito
>
Radares voltam a funcionar em Vila Velha; confira os locais e velocidades

Radares voltam a funcionar em Vila Velha; confira os locais e velocidades

Cinco radares são de 60 km/h e um permanece de 40 km/h; não haverá penalidade por avanço de sinal das 23h às 5h

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Sara Oliveira

Repórter / [email protected]

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 07:54

Os seis novos radares instalados em Vila Velha, que estavam com seu funcionamento suspenso desde o dia 21 de outubro, voltaram a operar nesta segunda-feira (1º). Cinco radares são de 60 km/h e um permanece de 40 km/h. Nos últimos dias, os equipamentos estavam funcionando de forma educativa, mas agora voltam a aplicar multas para o motorista que cometer infração.

Recomendado para você

Cinco radares são de 60 km/h e um permanece de 40 km/h; não haverá penalidade por avanço de sinal das 23h às 5h

Radares voltam a funcionar em Vila Velha; confira os locais e velocidades

Motorista da carreta admitiu que avançou o sinal vermelho, pois teria ficado com medo de ser assaltado durante a madrugada

Colisão entre ônibus interestadual e carreta deixa motorista de coletivo ferido na Serra

Motorista do carro ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros; depois, foi encaminhado pelo Samu a um hospital

Grave acidente entre carro e ônibus deixa um ferido na BR 259, em João Neiva

Leia mais

Imagem - Radares voltam a funcionar em Vila Velha, para o bem de todos

Radares voltam a funcionar em Vila Velha, para o bem de todos

Os radares não vão aplicar multas por avanço de semáforo ou se o condutor parar sobre a faixa de pedestres durante a madrugada, entre 23h e 5h. A velocidade, no entanto, se excedida pelo condutor, continuará sendo processada e resultando em multa. 

Confira em quais pontos eles estão instalados e quais são as novas velocidades permitidas nos trechos.

O que mudou?

Passou de 40 para 60 km/h no trecho entre a Rua Antônio Ataíde e Avenida Carioca, em Divino Espírito Santo e entre as ruasCastelo Branco e Antônio Ataíde, no Centro

Passou de 50 para 60 km/h no trecho entre a Avenida Luciano das Neves e a Rua Europa, em Divino Espírito Santo

Nos demais três pontos permanecem os limites de velocidade anunciados desde a instalação dos equipamentos conforme infográfico acima

As multas por infrações

Exceder a velocidade máxima permitida gera multa conforme o percentual acima do limite:

  • Até 20% | Infração média: 4 pontos na CNH e multa de R$ 130,16
  • De 20% a 50% | Infração grave: 5 pontos na CNH e multa de 195,23
  • Acima de 50% | Infração gravíssima (3x): 7 pontos na CNH, multa de R$ 880,41 e suspensão do direito de dirigir.

  • Avançar sinal vermelho | Infração gravíssima: 7 pontos na CNH e multa de R$ 293,47
  • Parar sobre a faixa de pedestres | Infração média: 4 pontos na CNH e multa de R$ 130,16

Leia mais

Imagem - Radares não vão multar por avanço de sinal das 23h às 5h

Radares não vão multar por avanço de sinal das 23h às 5h

Imagem - Multas dos novos radares não serão canceladas

Multas dos novos radares não serão canceladas

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

trânsito

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais