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Tempo

Instituto emite alerta de perigo para chuva forte em 33 cidades do ES

Inmet informa que pode chover até 60 mm/h com ventos intensos de até 100 km/h em localidades das regiões Sul e Serrana

Publicado em 22 de Dezembro de 2024 às 09:56

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

22 dez 2024 às 09:56
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de perigo para chuva intensa para municípios capixabas das regiões Sul e Serrana. Desta vez, o aviso laranja, o segundo na classificação de risco do órgão, compreende 33 cidades e vale até as 10h de segunda-feira (23). 
Nessas localidades, pode chover de 30 a 60 milímetros por hora ou 50 a 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Por conta disso há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. [Veja como se mede chuva]
CIDADES SOB ALERTA
  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivácqua
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Brejetuba
  8. Cachoeiro de Itapemirim
  9. Castelo
  10. Conceição do Castelo
  11. Divino de São Lourenço
  12. Domingos Martins
  13. Dores do Rio Preto
  14. Guaçuí
  15. Guarapari
  16. Ibatiba
  17. Ibitirama
  18. Iconha
  19. Irupi
  20. Itapemirim
  21. Iúna
  22. Jerônimo Monteiro
  23. Marataízes
  24. Marechal Floriano
  25. Mimoso do Sul
  26. Muniz Freire
  27. Muqui
  28. Piúma
  29. Presidente Kennedy
  30. Rio Novo do Sul
  31. São José do Calçado
  32. Vargem Alta
  33. Venda Nova do Imigrante
RECOMENDAÇÕES DO INMET
  • Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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