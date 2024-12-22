Instituto emite alerta de perigo para chuva forte em 33 cidades do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de perigo para chuva intensa para municípios capixabas das regiões Sul e Serrana. Desta vez, o aviso laranja, o segundo na classificação de risco do órgão, compreende 33 cidades e vale até as 10h de segunda-feira (23).
Nessas localidades, pode chover de 30 a 60 milímetros por hora ou 50 a 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Por conta disso há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. [Veja como se mede chuva]
CIDADES SOB ALERTA
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivácqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
RECOMENDAÇÕES DO INMET
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).