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Primeiro fenômeno meteorológico do verão deve gerar chuva forte no ES

Acumulado de chuva pode ultrapassar 150 mm em diversas localidades pelo país, sobretudo no Sul Capixaba que pode contabilizar até 250 mm nos próximos dias — volume bem expressivo

Publicado em 21 de Dezembro de 2024 às 22:39

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

21 dez 2024 às 22:39
O verão mal começou oficialmente e o Espírito Santo já está sob alerta de um fenômeno meteorológico que pode provocar chuvas expressivas que podem superar os 150 milímetros em algumas cidades nos próximos dias. [Veja aqui como se mede a chuva]
Segundo o Climatempo, esses primeiros dias do verão prometem ser marcados por pancadas fortes de chuva devido ao estabelecimento da chamada "Zona de Convergência do Atlântico Sul", a ZCAS. A previsão é que ela gere muita chuva numa extensa faixa que vai da costa da região Sudeste até porção da Amazônia, estando o Espírito Santo no "meio" do caminho.
De acordo com a previsão, o acumulado de chuva pode ultrapassar 150 milímetros em diversas localidades pelo país, sobretudo no Sul capixaba que pode acumular de 200 a 250 milímetros nos próximos dias — valor bem expressivo, sobretudo se ocorrer em áreas já cronicamente de risco. Há possibilidade de deslizamentos, enxurradas, enchentes e alagamentos. 

O que é  zona de convergência?

Formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) no Brasil. (Climatempo)
Formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) no Brasil Crédito: Climatempo
A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) na forma usualmente abreviada é o principal sistema meteorológico do verão no Brasil responsável por um período prolongado de chuva frequente e volumosa sobre parte das Regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste. O fenômeno não é incomum, mas este é o primeiro alerta neste início de verão capixaba.

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