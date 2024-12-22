Primeiro fenômeno meteorológico do verão deve gerar chuva forte no ES

O verão mal começou oficialmente e o Espírito Santo já está sob alerta de um fenômeno meteorológico que pode provocar chuvas expressivas que podem superar os 150 milímetros em algumas cidades nos próximos dias. [Veja aqui como se mede a chuva]

Segundo o Climatempo, esses primeiros dias do verão prometem ser marcados por pancadas fortes de chuva devido ao estabelecimento da chamada "Zona de Convergência do Atlântico Sul", a ZCAS. A previsão é que ela gere muita chuva numa extensa faixa que vai da costa da região Sudeste até porção da Amazônia, estando o Espírito Santo no "meio" do caminho.

De acordo com a previsão, o acumulado de chuva pode ultrapassar 150 milímetros em diversas localidades pelo país, sobretudo no Sul capixaba que pode acumular de 200 a 250 milímetros nos próximos dias — valor bem expressivo, sobretudo se ocorrer em áreas já cronicamente de risco. Há possibilidade de deslizamentos, enxurradas, enchentes e alagamentos.

O que é zona de convergência?

Formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) no Brasil Crédito: Climatempo