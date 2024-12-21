ES sob alertas de chuva forte e ventos de até 100 km/h

Alertas amarelo e laranja juntos contemplam todo o território capixaba Crédito: Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste sábado (21) dois alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo. Os avisos têm classificação diferenciada: o laranja — intermediário na escala de risco — válido até a manhã de domingo (22), e amarelo — de menor intensidade — que se estende até as 10h de segunda-feira (23).

Segundo o órgão, 26 municípios estão sob o aviso laranja. Nesses locais, as chuvas podem variar de 30 a 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia. [Veja aqui como se mede chuva]

Já os ventos podem alcançar entre 60 a 100 km/h, sendo que há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

CIDADES SOB ALERTA LARANJA

Afonso Cláudio Alegre Apiacá Atílio Vivácqua Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Castelo Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Guaçuí Ibatiba Ibitirama Irupi Itapemirim Iúna Jerônimo Monteiro Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Presidente Kennedy São José do Calçado Vargem Alta Venda Nova do Imigrante