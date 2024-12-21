ES sob alertas de chuva forte e ventos de até 100 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste sábado (21) dois alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo. Os avisos têm classificação diferenciada: o laranja — intermediário na escala de risco — válido até a manhã de domingo (22), e amarelo — de menor intensidade — que se estende até as 10h de segunda-feira (23).
Segundo o órgão, 26 municípios estão sob o aviso laranja. Nesses locais, as chuvas podem variar de 30 a 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia. [Veja aqui como se mede chuva]
Já os ventos podem alcançar entre 60 a 100 km/h, sendo que há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
CIDADES SOB ALERTA LARANJA
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivácqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Presidente Kennedy
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
Já o alerta amarelo é válido para todas as outras cidades capixabas, e há possibilidade de até 50 milímetros de chuva por dia e rajadas de ventos de até 60 km/h.