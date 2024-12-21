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Tempo

ES sob alertas de chuva forte e ventos de até 100 km/h

Inmet emitiu dois avisos meteorológicos para o Estado, sendo um deles o de risco intermediário; juntos, os alertas valem para todo o território capixaba

Publicado em 21 de Dezembro de 2024 às 15:21

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

21 dez 2024 às 15:21
Todo o Espírito Santo está sob alerta de chuvas intensas
Alertas amarelo e laranja juntos contemplam todo o território capixaba Crédito: Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste sábado (21) dois alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo. Os avisos têm classificação diferenciada: o laranja — intermediário na escala de risco — válido até a manhã de domingo (22), e amarelo — de menor intensidade — que se estende até as 10h de segunda-feira (23). 
Segundo o órgão, 26 municípios estão sob o aviso laranja. Nesses locais, as chuvas podem variar de 30 a 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia. [Veja aqui como se mede chuva]
Já os ventos podem alcançar entre 60 a 100 km/h, sendo que há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
CIDADES SOB ALERTA LARANJA
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Apiacá
  4. Atílio Vivácqua
  5. Bom Jesus do Norte
  6. Brejetuba
  7. Cachoeiro de Itapemirim
  8. Castelo
  9. Conceição do Castelo
  10. Divino de São Lourenço
  11. Domingos Martins
  12. Dores do Rio Preto
  13. Guaçuí
  14. Ibatiba
  15. Ibitirama
  16. Irupi
  17. Itapemirim
  18. Iúna
  19. Jerônimo Monteiro
  20. Mimoso do Sul
  21. Muniz Freire
  22. Muqui
  23. Presidente Kennedy
  24. São José do Calçado
  25. Vargem Alta
  26. Venda Nova do Imigrante
Já o alerta amarelo é válido para todas as outras cidades capixabas, e há possibilidade de até 50 milímetros de chuva por dia e rajadas de ventos de até 60 km/h.

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