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Viagem pela Europa

Gkay diz que perdeu mala com itens de luxo, incluindo bolsa de R$ 15 mil

Ela afirmou que teve a bagagem extraviada em um voo da companhia aérea AirFrance
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Dezembro de 2024 às 14:13

Gkay
Gkay publicou fotos com amigos na Geórgia, país do Leste Europeu Crédito: Reprodução @Gkay
A influenciadora Gessica Kayane, a Gkay, pediu ajuda aos seus seguidores no Instagram após perder uma mala durante uma viagem pela Europa. Ela afirmou que teve a bagagem extraviada em um voo da companhia aérea AirFrance.
Segundo ela, a mala continha itens de luxo, incluindo duas bolsas da Chanel, uma bolsa da Saint Laurent, uma jaqueta e uma bota da marca italiana GCDS, além de joias e itens pessoais.
"Gente, se algum seguidor que trabalha na AirFrance puder me ajudar, juro, não vou saber como agradecer", disse. "Não sei mais o que fazer, já tentei de tudo. Vai fazer sete dias já. Quem achar pode abrir e conferir [os itens mencionados]."
Na publicação, ela divulgou uma foto da mala e de alguns dos itens que estavam na bagagem. A bolsa da Saint Laurent é avaliada em R$ 15 mil, enquanto a bota e a jaqueta da GCDS valem cerca de R$ 7 mil e R$ 9,5 mil, respectivamente.
Na manhã deste domingo, 22, Gkay atualizou a situação: "Nenhum sinal da mala, ninguém entrou em contato comigo, estamos tentando agora com o aeroporto de Paris, enfim...". Ao longo da semana, ela publicou fotos com amigos na Geórgia, país do Leste Europeu.

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