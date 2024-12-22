Helô Pinheiro se emociona ao ouvir 'Garota de Ipanema' na voz de Seu Jorge

Helô Pinheiro foi homenageada com uma interpretação de Seu Jorge para "Garota de Ipanema" Crédito: Reprodução @helopinheiro1

Helô Pinheiro foi homenageada no "Altas Horas" deste sábado (21) com uma interpretação de Seu Jorge para "Garota de Ipanema", a canção de Antônio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes que ela inspirou na década de 1960.

"Estou emocionada", disse, após escutar o clássico da música brasileira no vozeirão do cantor.

A mãe da apresentadora Ticiane Pinheiro relembrou a história da música, composta pelos amigos compositores que a viam passar, de biquíni, na frente do bar Veloso, em Ipanema.

Em seguida, Helô foi elogiada pela filha, que citou a beleza interna da musa de Tom e Vinicius.

"Ela é guerreira, mãe de quatro filhos, sempre fez de tudo para que a gente realizasse nossos sonhos. Ela merece todas as homenagens do mundo".

"Tenho muito amor ao próximo", respondeu Helô. "Acho que está faltando muito isso".

Helô também chamou a atenção pelos elogios feitos ao genro, o jornalista César Tralli. "Tenho um genro inteligente, bonito, agradável, um ótimo pai, marido", afirmou. "Quando eu o conheci, falei: dessa vez acho que a Tici vai curtir a vida dela".

Tici revelou que ouviu do próprio Tom Jobim a história de "Garota de Ipanema", que também era contada em casa pela mãe.