Helô Pinheiro se emociona ao ouvir 'Garota de Ipanema' na voz de Seu Jorge

Helô Pinheiro foi homenageada no "Altas Horas" deste sábado (21) com uma interpretação de Seu Jorge para "Garota de Ipanema", a canção de Antônio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes que ela inspirou na década de 1960.
"Estou emocionada", disse, após escutar o clássico da música brasileira no vozeirão do cantor.
A mãe da apresentadora Ticiane Pinheiro relembrou a história da música, composta pelos amigos compositores que a viam passar, de biquíni, na frente do bar Veloso, em Ipanema.
Em seguida, Helô foi elogiada pela filha, que citou a beleza interna da musa de Tom e Vinicius.
"Ela é guerreira, mãe de quatro filhos, sempre fez de tudo para que a gente realizasse nossos sonhos. Ela merece todas as homenagens do mundo".
"Tenho muito amor ao próximo", respondeu Helô. "Acho que está faltando muito isso".
Helô também chamou a atenção pelos elogios feitos ao genro, o jornalista César Tralli. "Tenho um genro inteligente, bonito, agradável, um ótimo pai, marido", afirmou. "Quando eu o conheci, falei: dessa vez acho que a Tici vai curtir a vida dela".
Tici revelou que ouviu do próprio Tom Jobim a história de "Garota de Ipanema", que também era contada em casa pela mãe.
Nas redes sociais, Helô recebeu elogios pela beleza mantida aos 81 anos. "Que mulher maravilhosa", disse uma fã. "A beleza dela é coisa de outro mundo", comentou outra.