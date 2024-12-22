Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Homenagem

Helô Pinheiro se emociona ao ouvir 'Garota de Ipanema' na voz de Seu Jorge

Helô Pinheiro foi homenageada no "Altas Horas" deste sábado (21) com uma interpretação de Seu Jorge para "Garota de Ipanema"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Dezembro de 2024 às 14:03

Helô Pinheiro
Helô Pinheiro foi homenageada com uma interpretação de Seu Jorge para "Garota de Ipanema" Crédito: Reprodução @helopinheiro1
Helô Pinheiro foi homenageada no "Altas Horas" deste sábado (21) com uma interpretação de Seu Jorge para "Garota de Ipanema", a canção de Antônio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes que ela inspirou na década de 1960.
"Estou emocionada", disse, após escutar o clássico da música brasileira no vozeirão do cantor.
A mãe da apresentadora Ticiane Pinheiro relembrou a história da música, composta pelos amigos compositores que a viam passar, de biquíni, na frente do bar Veloso, em Ipanema.
Em seguida, Helô foi elogiada pela filha, que citou a beleza interna da musa de Tom e Vinicius.
"Ela é guerreira, mãe de quatro filhos, sempre fez de tudo para que a gente realizasse nossos sonhos. Ela merece todas as homenagens do mundo".
"Tenho muito amor ao próximo", respondeu Helô. "Acho que está faltando muito isso".
Helô também chamou a atenção pelos elogios feitos ao genro, o jornalista César Tralli. "Tenho um genro inteligente, bonito, agradável, um ótimo pai, marido", afirmou. "Quando eu o conheci, falei: dessa vez acho que a Tici vai curtir a vida dela".
Tici revelou que ouviu do próprio Tom Jobim a história de "Garota de Ipanema", que também era contada em casa pela mãe.
Nas redes sociais, Helô recebeu elogios pela beleza mantida aos 81 anos. "Que mulher maravilhosa", disse uma fã. "A beleza dela é coisa de outro mundo", comentou outra.

Veja Também

Gusttavo Lima está internado após cancelar show no Festival Villa Mix

William Bonner quebra o braço e fica de fora do Jornal Nacional no fim do ano

Preta Gil permanece na UTI após cirurgia; estado é estável

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gina Strozzi no Fórum da CEPAL 2026
Pesquisadora do ES participa de Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo
Paulo Folletto
Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados