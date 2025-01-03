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Líder da semana no BBB 25 vai interagir com convidados de programa do Multishow

Participantes do 'Big Show', comandado por Ana Clara e Ed Gama, poderão enviar perguntas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Janeiro de 2025 às 08:06

Ana Clara e Ed Gama, apresentadores do 'Big Show', programa do Multishow
Ana Clara e Ed Gama, apresentadores do 'Big Show', programa do Multishow Crédito: Globo
A Globo divulgou nesta quinta-feira (2) informações sobre o "Big Show", programa do Multishow que pretende ser a "extensão da sala do BBB". Os convidados da atração, que ficará sob o comando de Ana Clara e Ed Gama, poderão enviar perguntas para o líder da semana, que responderá diretamente da casa.
A emissora não deu detalhes sobre como essa interação vai funcionar, apenas disse que o recurso é exclusivo do programa. O "Big Show" vai ao ar às segundas-feiras, com estreia no dia 20 de janeiro.
Uma tradição será mantida: a presença do eliminado da semana junto aos apresentadores. Também haverá convidados diferentes a cada programa. A atração vai trazer quadros relacionados aos últimos acontecimentos da 25ª edição do Big Brother Brasil.
"Humor, resenha, interatividade memes e games são alguns dos elementos que compõem a atração inédita que vai agitar as noites de segunda-feira no canal, com conteúdo exclusivo", diz a Globo.
O BBB 25 estreia em 13 de janeiro, com apresentação de Tadeu Schmidt.

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