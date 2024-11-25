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Reality

BBB 25 já pode ter faturado mais de R$ 650 milhões com publicidade

Meses antes da estreia, o reality show do próximo ano já conseguiu negociar todas as cotas de patrocinadores para o programa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Novembro de 2024 às 12:00

Tadeu Schmidt na final do BBB 24
Tadeu Schmidt na final do BBB 24 Crédito: Reprodução/Globo
O BBB 25 (Globo) já vendeu todas as cotas de patrocínio.
O reality show já negociou todas as cotas de patrocínio dois meses antes de estrear, segundo o jornal Meio & Mensagem. Os valores das cotas de patrocínio chegam a R$ 650 milhões, segundo um plano comercial que circulou pelo mercado publicitário.
A casa de apostas BetNacional está pela primeira vez entre os patrocinadores do programa. Outras marcas como Stone, Rexona, Amstel, Downy, Seara, Méqui, Ademicon, Cif, Chevrolet, Pantene e iFood, que já estiveram presentes na edição de 2024, renovaram o contrato. Electrolux, Kwai e Ajinomoto, que participaram da edição deste ano com ações de conteúdo, aumentaram o investimento para 2025 e também entram como patrocinadoras do reality. MRV, Nestlé e Delícia ainda devem aparecer em ações de conteúdo.
O valor arrecadado pela Globo ainda pode ultrapassar R$ 650 milhões, já que a emissora não limitou a quantidade de cotas para cada um dos planos de patrocínio. Além disso, o ainda BBB costuma atrair mais marcas após a estreia, que está prevista para 16 de janeiro.

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