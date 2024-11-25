BBB 25 já pode ter faturado mais de R$ 650 milhões com publicidade

Tadeu Schmidt na final do BBB 24 Crédito: Reprodução/Globo

O BBB 25 (Globo) já vendeu todas as cotas de patrocínio.

O reality show já negociou todas as cotas de patrocínio dois meses antes de estrear, segundo o jornal Meio & Mensagem. Os valores das cotas de patrocínio chegam a R$ 650 milhões, segundo um plano comercial que circulou pelo mercado publicitário.

A casa de apostas BetNacional está pela primeira vez entre os patrocinadores do programa. Outras marcas como Stone, Rexona, Amstel, Downy, Seara, Méqui, Ademicon, Cif, Chevrolet, Pantene e iFood, que já estiveram presentes na edição de 2024, renovaram o contrato. Electrolux, Kwai e Ajinomoto, que participaram da edição deste ano com ações de conteúdo, aumentaram o investimento para 2025 e também entram como patrocinadoras do reality. MRV, Nestlé e Delícia ainda devem aparecer em ações de conteúdo.