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Ana Hickmann é condenada a pagar pensão de R$ 15 mil por mês ao ex-marido

Após a separação, empresário enfrenta problemas financeiros devido ao afastamento dos negócios
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Janeiro de 2025 às 11:26

Ana Hickmann acusa Alexandre Correa de forjar assinatura em empréstimo bancário.
Ana Hickmann é condenada a pagar pensão de R$ 15 mil por mês a Alexandre Correa  Crédito: YouTube/Reprodução/@AnaHickman e Reprodução/Instagram/@Alewin71
A apresentadora Ana Hickmann, 43, foi condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) a pagar uma pensão no valor de R$ 15 mil por mês ao ex-marido Alexandre Correa, 5. Trata-se de uma compensação mensal pela separação, que deverá ser paga até que o caso seja concluído pela Justiça.
A juíza do caso levou em consideração a participação de Alexandre nos negócios da apresentadora e observou que, após a separação, o empresário enfrentou problemas financeiros devido ao afastamento das empresas. Segundo informações da coluna de Fabia Oliveira, do Metrópoles, empresário deverá pagar, a título de alimentos, R$ 4,5 mil para o filho do ex-casal, Alezinho.
Em junho, a apresentadora usou as redes para fazer um desabafo sobre a situação com o ex-marido. Os dois brigam pela guarda do filho do casal, Alezinho, 10, depois que ela denunciou o empresário por agressão e violência doméstica em novembro do ano passado. Logo em seguida, os dois anunciaram o fim do casamento.
A assessoria de Ana Hickmann divulgou um comunicado à imprensa lamentando "a veiculação de decisões judiciais do processo de divórcio". A defesa da apresentadora ressaltou que a sentença está em segredo de Justiça.
"Sobre as notícias da fixação de alimentos compensatórios ao ex-marido, em sede de tutela de primeiro grau, e a condenação do Sr. Alexandre na prestação de alimentos ao filho, sabidamente em segredo de Justiça, por tal razão, não se manifestará sobre a decisão, que recebeu com serenidade", informou a equipe de Ana.
A reportagem procurou a defesa de Alexandre, que afirmou não comentar o caso por estar sob sigilo.

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