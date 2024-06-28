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Ana Hickmann e Edu Guedes anunciam noivado após quatro meses de namoro

Apresentador pediu a amada em casamento durante viagem a Portugal; relacionamento foi oficializado em março
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Junho de 2024 às 09:38

Ana Hickmann teve medo de assumir namoro com Edu Guedes
O casal Ana Hickmann e Edu Guedes Crédito: Reprodução/Instagram
Ana Hickmann e Edu Guedes anunciaram que estão noivos. O apresentador pediu a amada em casamento durante viagem a Portugal. A assessoria confirmou a informação à reportagem.
O namoro foi oficializado em março após a separação conturbada pela qual Hickmann passou. Eles já haviam anunciado que vão morar juntos e mostraram a casa, localizada no interior de São Paulo, e não deixaram dúvidas de que iriam se casar.
Ana é mãe de Alesinho, de 10 anos, fruto do casamento com Alexandre, enquanto Edu, é pai de Maria Eduarda, 15, fruto da relação com Daniela Zurita, que acabou em 2012.

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