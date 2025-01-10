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Morre, aos 32 anos, ator de 'The Walking Dead' e 'County Rescue'

Segundo a revista Variety, o óbito do ator Keller Fornes aconteceu em 19 de dezembro, de causas não-informadas, mas só veio a público nesta semana
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Janeiro de 2025 às 12:01

O ator Keller Fornes faleceu em 19 de dezembro
O ator Keller Fornes faleceu em 19 de dezembro Crédito: Reprodução/YouTube
Morreu no final de 2024 o ator Keller Fornes, astro da série "County Rescue". Ele tinha 32 anos e faleceu na cidade de Eastland, no Texas.
Segundo a revista Variety, o óbito aconteceu em 19 de dezembro, de causas não-informadas, mas só veio a público nesta semana. "Nós estamos profundamente tristes com o falecimento de Keller Fornes. Ele era uma pessoa especial e talentosa como ator, escritor e diretor, bem como cantor e músico. Nossas orações estão com sua família e com todos aqueles a quem ele tocou", informou em nota oficial a Great American Media, produtora da série que o projetou.
Keller interpretou Griffin em "County Rescue" e se preparava para voltar na segunda temporada do programa, que inicia gravações no fim deste mês. A atração é um drama médico de fundo cristão, produzido e veiculado pelo canal Great American Family.
O ator é recordado também por ter feito uma participação no seriado "The Walking Dead". Ele participou de um dos episódios iniciais da terceira temporada da história, em 2012, dando vida a um soldado.

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