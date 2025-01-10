Conheça as duplas candidatas à 12ª vaga do ‘Big Brother Brasil 25’

Duplas disputam uma vaga no BBB 25 Crédito: Globo

Durante o ‘Mais Você’ desta sexta-feira, dia 10, Ana Maria Braga apresentou ao público três duplas candidatas à última vaga do ‘Big Brother Brasil 25’. A votação para escolher quem entra na casa como participante já está aberta no gshow. O resultado será revelado no programa de estreia, na segunda-feira, dia 13. A seguir, conheça mais detalhes de cada uma delas.

Joseane e Cléber - mãe e filho

De Jequié e moradores de Salvador, na Bahia, Joseane e Cléber são mãe e filho. Ele tem 24 anos e é professor de Geografia. Ela tem 41 e é técnica de enfermagem, prestando serviço de home care. Mãe e filho são comprometidos: ela é casada e ele namora. Por ser muito jovem quando Cléber nasceu, Joseane afirma que eles têm uma relação muito parecida com a de irmãos, que brigam e se escutam na mesma medida. “Nós dois somos fogo espoleta. Nunca vi duas pessoas se parecerem tanto”, completa ela justificando a formação da dupla, enquanto Cléber tem a mãe como “a tampa de sua panela” e sua melhor conexão.

Paula e Nicole - mãe e filha

Mãe e filha, Paula e Nicole vivem em São José dos Campos, em São Paulo. Paula tem 48 anos, trabalha como assessora na Prefeitura e é agente de viagens. Ela está solteira, assim como Nicole, de 28, que é estudante de Direito. “Decidi nos inscrever no BBB porque ela já tinha se inscrito em 2002, na época, por fita VHS. Quando anunciaram que era em dupla, olhei para minha mãe e falei: é a nossa hora”, descreve Nicole.

Joselma e Guilherme - sogra e genro

Pernambucanos de Olinda, a dona de casa Joselma, de 54 anos, e o fisioterapeuta Guilherme, de 27, são sogra e genro há seis anos. Ela o trata como um filho. A simpatia pelo marido da filha foi instantânea e a cumplicidade e o respeito entre eles vêm desde que se conheceram. “Eu digo que com a filha dela foi amor à primeira vista, mas, com Joselma, foi conexão à primeira vista. Acho que ela sabe mais coisas da minha vida que qualquer amigo meu”, conta Guilherme sobre a escolha da dupla para o BBB.