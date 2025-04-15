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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Sunset Pier agitou o Iate Clube do Espírito Santo; veja fotos

Publicado em
15 abr 2025 às 03:00
Leonardo Ceolin, Consuelo Fidelis, Karina Machado e Fabiano Pereira
Leonardo Ceolin, Consuelo Fidelis, Karina Machado e Fabiano Pereira Crédito: Italo Spagnol

Sunset Píer

Cerca de 850 pessoas prestigiaram o Sunset Píer neste sábado, no Iate Clube do Espírito Santo. A festa, uma das mais aguardadas do calendário social do clube, foi um verdadeiro sucesso! O imponente píer ficou pequeno diante da grande participação do público, mas tudo correu com impecável organização da Comodoria, sob o comando do Comodoro Fabiano Pereira, e das diretoras sociais Karina Machado e Consuelo Fidelis. Associados e convidados foram recepcionados com um welcome drink de chope para dar início à festa, que teve como pano de fundo o pôr do sol mais bonito da capital capixaba. A lua surgindo no horizonte e os barcos à vela cruzando o mar durante a tradicional regata noturna proporcionaram um show à parte. E como já é tradição, o rock reinou. As bandas 90&T4L e Ubando animaram do início ao fim, colocando todo mundo para cantar. Veja as fotos!

ANIVERSÁRIO

Rachel Martins, Eulália Chieppe, Betty Feliz e Marina Monteiro
Rachel Martins, Eulália Chieppe, Betty Feliz e Marina Monteiro: as aniversariantes de abril da Confraria das Onças celebraram neste sábado (12), na Ilha do Frade Crédito: @confrariadasoncas

Clube da Precificação

O advogado Rodrigo Mazzei participa no dia 8 de maio da reunião do tradicional Clube de Precificação, criado pelo corretor de imóveis Renato Avelar, para que corretores de todas as imobiliárias possam se encontrar para tratar de assuntos práticos relativos à precificação de imóveis, considerado um ponto complexo da operação imobiliária. Rodrigo Mazzei vai falar sobre a repercussão das precificações no inventário sucessório e pontos fundamentais que devem fazer parte de uma avaliação. A reunião vai ser aberta para corretores e também advogados e o local do encontro ainda será definido.

Páscoa

As lojas físicas continuam sendo as favoritas dos capixabas para a Páscoa: 95% dos consumidores pretendem fazer suas compras presencialmente, especialmente em supermercados e lojas especializadas. Além dos tradicionais chocolates, também ganham destaque os setores de vestuário e brinquedos. Para Rogério Alcântara, presidente da CDL Vitória, “a data movimenta o comércio e oferece ao varejo a chance de se conectar de forma criativa com os clientes”.

Bem-estar

A oftalmologista Liliana Nóbrega, referência mundial em olho seco, lança neste mês o Dia do Bem-Estar, um programa inovador que combina tratamento e qualidade de vida. A iniciativa inclui rodas de conversa, além de momentos relaxantes e acolhedores. A estreia acontece no dia 17, com uma palestra sobre mindfulness, conduzida pelo professor de meditação Alex Amorim, acompanhada de um café da tarde especial.

Narcisa no ES

Ai que loucura! Ai que luxo! Narcisa Tamborindeguy desembarca nesta terça-feira (15) no Estado para uma noite de celebração no Taj Home Resort. A diva carioca é presença confirmada no Taj Experience, evento que marca a última etapa da obra do oásis mais luxuoso do Espírito Santo. O Taj será entregue para seus moradores em novembro do ano que vem e Narcisa é a estrela da nova campanha do empreendimento, que viralizou nas redes sociais.

EM PEDRA AZUL

NA SERRA 

Marcio Klein, Janaina Betzel, Vinicia Zandonade e Mariana França
Marcio Klein, Janaina Betzel, Vinicia Zandonade e Mariana França: na inauguração da clínica da Bluzz, operadora de saúde que preza pelo cuidado integrado, na Serra Crédito: Arthur Louzada

Cidades inteligentes

O Base27, maior hub de inovação do Espírito Santo, recebe no dia 16 de abril, das 14h às 18h, o Workshop Regional: Cidades Inteligentes e Sustentáveis. O evento será realizado no Base27, em parceria com a Cidade da Inovação, e contará com uma programação intensa, com especialistas, executivos e acadêmicos para debater os desafios e soluções para o futuro das cidades. A abertura será conduzida por Michele Janovik, CEO do Base27, seguida de uma apresentação com Peter M. Dostler, diretor executivo da STEINBEIS-SIBE do Brasil, sobre a “Cidade da Inovação”. Em seguida, os participantes poderão acompanhar palestras com nomes de peso como o Prof. Dr. Everlam Elias Montibeler, líder do LabCidades e referência em Cidades Inteligentes e Sustentáveis, e a Profa. Dra. Cristina Engel, da UFES, que trará reflexões sobre cidades resilientes e mudanças climáticas. --

Autonomia financeira

A autonomia financeira é conquistada por meio de organização rigorosa das finanças, incluindo a criação de uma reserva de emergência e planejamento de longo prazo. Cecília Perini, Líder de Alta Renda da XP, destaca: “Disciplina e planejamento são fundamentais nesse processo. Se você ainda não investe, já adianto que essa construção começará com um fundo de emergência. Mas se você já iniciou e tem sua reserva garantida e aplicada em investimentos de baixo risco e alta liquidez, partiremos para a construção de patrimônio”. Buscar orientação de um assessor antes de tomar decisões importantes relacionadas a investimentos é essencial. Se a reserva estiver em fase inicial, um assessor poderá realizar um estudo personalizado para definir o valor necessário em aportes mensais até o alcance do objetivo final.

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