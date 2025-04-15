Sunset Pier agitou o Iate Clube do Espírito Santo; veja fotos

Cerca de 850 pessoas prestigiaram o Sunset Píer neste sábado, no Iate Clube do Espírito Santo. A festa, uma das mais aguardadas do calendário social do clube, foi um verdadeiro sucesso! O imponente píer ficou pequeno diante da grande participação do público, mas tudo correu com impecável organização da Comodoria, sob o comando do Comodoro Fabiano Pereira, e das diretoras sociais Karina Machado e Consuelo Fidelis. Associados e convidados foram recepcionados com um welcome drink de chope para dar início à festa, que teve como pano de fundo o pôr do sol mais bonito da capital capixaba. A lua surgindo no horizonte e os barcos à vela cruzando o mar durante a tradicional regata noturna proporcionaram um show à parte. E como já é tradição, o rock reinou. As bandas 90&T4L e Ubando animaram do início ao fim, colocando todo mundo para cantar. Veja as fotos!