Sunset Pier agitou o Iate Clube do Espírito Santo; veja fotos

O Base27, maior hub de inovação do Espírito Santo, recebe no dia 16 de abril, das 14h às 18h, o Workshop Regional: Cidades Inteligentes e Sustentáveis. O evento será realizado no Base27, em parceria com a Cidade da Inovação, e contará com uma programação intensa, com especialistas, executivos e acadêmicos para debater os desafios e soluções para o futuro das cidades. A abertura será conduzida por Michele Janovik, CEO do Base27, seguida de uma apresentação com Peter M. Dostler, diretor executivo da STEINBEIS-SIBE do Brasil, sobre a “Cidade da Inovação”. Em seguida, os participantes poderão acompanhar palestras com nomes de peso como o Prof. Dr. Everlam Elias Montibeler, líder do LabCidades e referência em Cidades Inteligentes e Sustentáveis, e a Profa. Dra. Cristina Engel, da UFES, que trará reflexões sobre cidades resilientes e mudanças climáticas.
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