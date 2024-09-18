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Dado Dolabella diz que gostaria de se aproximar da sogra Zilu Godói

Cantor Dado Dolabella, de 44 anos, reconheceu que sua relação com a sogra Zilu Godói, 66, não é das melhores. "Depois do BBB 24 ficou mais cada um no seu quadrado"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Setembro de 2024 às 19:05

Montagem com Zilu Godói e Dado Dolabella
Montagem com Zilu Godói e Dado Dolabella Crédito: Reprodução
O ator e cantor Dado Dolabella, de 44 anos, reconheceu que sua relação com a sogra Zilu Godói, 66, não é das melhores. "Nossa relação, depois do BBB 24, ficou mais cada um no seu quadrado. Só tenho a agradecer a ela pela vida da Wanessa. Ela é mãe do amor da minha vida, então eu tenho gratidão eterna a ela", disse o namorado da cantora em entrevista à Quem. No entanto, ele também se diz disposto a conviver mais com ela.
Ao contrário de sua relação com Zilu, Dado contou à publicação que se dá muito bem com o pai de Wanessa e com a madrasta da cantora. "Não tenho nem palavras para descrever o Zezé. Ele é uma figura inacreditável. A Graci [Graciele Lacerda, de 43] também", disse. O cantor falou que espera que a futura filha do casal possa trazer mais clareza para os caminhos do casal.
A aliança entre Dado e Graciele pode ser mais um ponto que atrapalhe a relação com Zilu, afinal de contas, a nova esposa de Zezé tem sido acusada de ter criado um perfil fake para difamar a família Camargo. O perfil fake chegou a dizer que Wanessa teria traído o ex-marido Marcus Buaiz com o antigo namorado, com quem voltou a se relacionar após o fim do casamento. Zilú também disse ser vítima dos ataques nas redes sociais.

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