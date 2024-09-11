'Seis filhos não tinham dado certo', desabafa Graciele Lacerda sobre engravidar

Graciele Lacerda é esposa de Zezé di Camargo Crédito: Instagram/@gracielelacerdaoficial

Graciele Lacerda, 43, sobre gravidez de seu primeiro filho com Zezé Di Camargo, 62, em entrevista ao Gshow.

A empresária lembrou das tentativas frustradas para engravidar por meio da Fertilização In Vitro (FIV), um método é seguro e torna possível a geração de um bebê. "Tentamos seis vezes, na sétima que deu certo. Uma engravidei, mas foi para o lugar errado e tive que tirar, fui internada para tirar, estava correndo risco."

As outras duas ou três engravidei e não chegaram nos dois meses. As outras não deram certo. Na sétima fomos abençoados com a Clara Graciele Lacerda.

Graciele ainda contou como foi descobrir a gravidez. "No dia estava fazendo uma sessão de fotos. Liguei para o médico e falei que se ele visse o resultado, não me falasse nada porque estava em uma sessão de fotos. Estava me maquiando e meu médico estava ligando desesperado, mas não queria atender. Ele me mandou uma mensagem pedindo pra eu atender com um emoji de uma mulher grávida. Parei de maquiar, liguei e ele me deu o resultado positivo. Tive que me segurar para ninguém perceber."