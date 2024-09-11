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Tentativas de engravidar

'Seis filhos não tinham dado certo', desabafa Graciele Lacerda sobre engravidar

Empresária capixaba lembrou das tentativas frustradas para engravidar por meio da Fertilização In Vitro, um método é seguro e torna possível a geração de um bebê
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Setembro de 2024 às 11:54

Graciele Lacerda
Graciele Lacerda é esposa de Zezé di Camargo Crédito: Instagram/@gracielelacerdaoficial
Graciele Lacerda, 43, sobre gravidez de seu primeiro filho com Zezé Di Camargo, 62, em entrevista ao Gshow.
A empresária lembrou das tentativas frustradas para engravidar por meio da Fertilização In Vitro (FIV), um método é seguro e torna possível a geração de um bebê. "Tentamos seis vezes, na sétima que deu certo. Uma engravidei, mas foi para o lugar errado e tive que tirar, fui internada para tirar, estava correndo risco."
As outras duas ou três engravidei e não chegaram nos dois meses. As outras não deram certo. Na sétima fomos abençoados com a Clara Graciele Lacerda.

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Graciele ainda contou como foi descobrir a gravidez. "No dia estava fazendo uma sessão de fotos. Liguei para o médico e falei que se ele visse o resultado, não me falasse nada porque estava em uma sessão de fotos. Estava me maquiando e meu médico estava ligando desesperado, mas não queria atender. Ele me mandou uma mensagem pedindo pra eu atender com um emoji de uma mulher grávida. Parei de maquiar, liguei e ele me deu o resultado positivo. Tive que me segurar para ninguém perceber."
Fiquei três meses na expectativa para ver se ia dar certo, se ia vingar, estava vindo de seis filhos que não tinham dado certo, a gente fica apreensiva a cada ultrassom, a cada etapa Graciele Lacerda

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