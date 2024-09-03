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Capixaba Graciele Lacerda posta fotos de quando era dançarina e professora no ES

Esposa do cantor Zezé Di Camargo era professora de educação física e dançarina da banda Dallas Country
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 03 de Setembro de 2024 às 13:20

Graciele Lacerda posta foto antiga de antes de conhecer Zezé Di Camargo
Graciele Lacerda posta foto antiga de antes de conhecer Zezé Di Camargo Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial
Graciele Lacerda, de 43 anos, abriu uma sessão de perguntas para seus seguidores no Instagram na noite de segunda-feira (2), revelando detalhes sobre sua primeira gravidez e sobre seu passado no ES. A capixaba está esperando sua primeira filha com Zezé Di Camargo, de 62 anos: uma menina que será chamada Clara.
Durante o bate-papo, Graciele mencionou que o casal ainda não escolheu os padrinhos de Clara e que já começou a planejar o quarto da bebê. "Já escolhi a arquiteta. Passei algumas ideias, na segunda ela vai medir o quarto e, na quarta da outra semana, vai apresentar o projeto", compartilhou.

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Um dos pontos altos da interação foi quando um seguidor perguntou com o que Graciele trabalhava antes de conhecer Zezé, com quem oficializou o relacionamento em 2014. "Eu era professora de educação física e dançava na banda country Dallas Country", revelou a influenciadora, junto com uma foto de sua época como professora, mostrando uma aparência bem diferente.
Capixaba Graciele Lacerda posta fotos de quando era dançarina e professora no ES
Graciele Lacerda era dançarina e professora no ES Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial
Questionada sobre a possibilidade de mudar para uma casa maior com a chegada da bebê, Graciele explicou que eles têm planos de se mudar, mas não necessariamente para um imóvel maior.
"A gente conversa muito sobre isso, mas não maior. A gente saiu da casa porque era muito grande e viemos para este apartamento por ser menor. Mas agora estamos pensando em ter um cantinho, uma casa, mas construir do nosso jeito: comprar o terreno e construir do jeito que a gente quer. Não grande, mas um tamanho ideal para ter a Clarinha e nossos cachorros", detalhou.
Em relação à rotina de shows de Zezé e como será após o nascimento de Clara, Graciele afirmou que é difícil prever. "Só vou saber quando ela nascer. Não consigo responder essas coisas agora, porque não sei. Minha rotina grávida, porque estou vivendo isso, estou intercalando: ontem não fui ao show, porque era só um, mas esta semana ele tem shows quinta, sexta, sábado e domingo, e vou a todos com ele. Alguns vou e outros não. Quando Clara nascer, será a mesma coisa: aí vou saber como vai ser. Ela vai nascer em janeiro, que já é um mês com poucos shows, em fevereiro vêm as férias, março, e só em abril que os shows voltam".

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