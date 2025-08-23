Confusão

Wanessa Camargo se pronuncia após rumores de agressão de Dado Dolabella

Ator teve uma crise de ciúmes ao ver a ex, filha de Zezé Di Camargo, dançando com um cantor sertanejo; entenda

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 08:05

Dado Dolabella e Wanessa Camargo Crédito: Reprodução / Instagram @dadodolabella

Wanessa Camargo, 42, usou as redes sociais nesta sexta-feira (22) para se pronunciar sobre uma confusão envolvendo o ex-namorado Dado Dolabella, 44, durante uma confraternização entre os participantes do quadro Dança dos Famosos 2025, na noite anterior. O ator teve uma crise de ciúmes ao ver a filha de Zezé Di Camargo dançando com o sertanejo Luan Pereira, e o clima pesou na pista de dança de um bar na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

A cantora tratou de negar uma suposta agressão que teria sofrido por Dado e lamentou o episódio. "Gente, voltando para SP após dois dias lindos de ensaio para o Dança dos Famosos. Fui para um after com uma turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex, Dado, em relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido", começou.

Wanessa então continuou: "Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito!", afirmou a cantora em vídeo publicado em seus stories.

De acordo com relatos divulgados pela colunista Fábia Oliveira, Wanessa teria dançado com Luan Pereira durante a festa, que reuniu o elenco do programa Domingão com Huck. A cena teria despertado a reação de ciúmes de Dado, que, segundo testemunhas, empurrou o cantor, derrubando-o no chão ao vê-lo pegando na cintura de Wanessa.

Dado ainda teria tentado se aproximar de cantora, mas foi impedido pelo grupo. Envergonhada pela situação, Wanessa seguiu para o hotel e autorizou a produção do programa da Globo chamar à polícia caso o ator e cantor se aproximasse do local onde estava hospedada.

Wanessa e Dado viveram um romance no início dos anos 2000, quando protagonizaram juntos a capa de uma revista e o clipe O Amor Não Deixa. O namoro durou cerca de dois anos e a dupla seguiu outros caminhos. Em 2022, após o fim do casamento da cantora com o empresário Marcos Buaiz, eles reataram, mas, entre idas e vindas, colocaram um ponto final definitivo em fevereiro deste ano.

