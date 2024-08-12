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Wanessa Camargo sobre ser expulsa do BBB 24: 'Não acho justo até hoje'

Em sua participação no programa "Domingo Legal", neste domingo (11), a cantora foi questionada por Celso Portiolli, 57, sobre sua saída do reality
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Agosto de 2024 às 08:24

Wanessa Camargo expulsa espectador de seu show em MG
Wanessa Camargo Crédito: Reprodução/Instagram/@wanessa
Wanessa Camargo, 41, retomou a sua expulsão do BBB 24 por ter agredido outro participante, o vencedor da edição, Davi Britto.
Em sua participação no programa "Domingo Legal", neste domingo (11), a cantora foi questionada por Celso Portiolli, 57, sobre sua saída do reality. "Você saiu de uma maneira polêmica, não foi?", começou o apresentador. "Ou saíram com você?"
"Saíram comigo. Eu fui de arrasta", respondeu rindo. "E você achou justo?", perguntou Portiolli. "Não achei justo na época e até hoje não acho", disparou a cantora.
Sabe o que a gente entende com o tempo? A gente vive coisas e não entende porquê. Com o tempo, Deus te mostra. Ele mostrou que eu tinha que sair daquela maneira.
"Daquela maneira ia ser melhor para você?", continuou o apresentador. "Exatamente", finalizou Camargo. A filha de Zezé di Camargo participou de uma competição no programa ao lado de seus ex-colegas de confinamento, Deniziane, Marcus Vinícius e Raquele.

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