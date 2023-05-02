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Bruna Marquezine critica suposta rivalidade com Anitta por causa do Met Gala

Atriz reprovou internautas que tentavam diminuir presença da cantora no evento em Nova York
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Maio de 2023 às 08:36

Bruna Marquezine e Anitta marcam presença durante festa de reabertura da loja principal da Tiffany & Co, localizada na Quinta avenida, em Nova York, em abril de 2023
Bruna Marquezine e Anitta marcam presença durante festa de reabertura da loja principal da Tiffany & Co, localizada na Quinta avenida, em Nova York, em abril de 2023 Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress
A atriz Bruna Marquezine usou as redes sociais nesta segunda (1º) para pedir que seus seguidores não engajem em postagens que sugerem inimizade e competição entre ela e a cantora Anitta. Os comentários eram sobre o Met Gala 2023, tradicional festa do Metropolitan Museum of Art, em Nova York. Ao notar que internautas tentavam diminuir a importância de Anitta no evento, Bruna não hesitou: rebateu as falas e pediu que publicações do tipo fossem ignoradas.
"Posso pedir um favor? Não engajem essas bobagens não. Não respondam, não comentem. Ignorem 100%. Competição tosca entre 2 mulheres em pleno 2023 e que são AMIGAS ainda... coisa mais cafona. MINHA BRAZID VAI ESTAR BELÍSSIMA HOJE NO MET e f* essa gente pequena (sem generalizar)", escreveu no Twitter.
O tuíte de Bruna foi feito em resposta a falas de internautas que alegaram que a atriz teria mais destaque no evento do que Anitta e tentaram criar conflitos entre os fãs das duas artistas. A publicação original a qual Bruna respondeu foi apagada, mas, segundo usuários da rede social, uma internauta havia dito que os fãs de Anitta falaram mais sobre a ida de Bruna ao Met Gala do que os próprios fãs da atriz e tentaram usar o que "eles mesmos criaram para diminuir a Bruna em comparação à Anitta".
O tema do Met Gala deste ano é "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty", uma homenagem ao designer de moda alemão, morto aos 85 anos em fevereiro de 2019. Ele foi estilista das marcas Chanel, Fendi e Jean Patou.

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