Bruna Marquezine critica suposta rivalidade com Anitta por causa do Met Gala

Bruna Marquezine e Anitta marcam presença durante festa de reabertura da loja principal da Tiffany & Co, localizada na Quinta avenida, em Nova York, em abril de 2023 Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress

A atriz Bruna Marquezine usou as redes sociais nesta segunda (1º) para pedir que seus seguidores não engajem em postagens que sugerem inimizade e competição entre ela e a cantora Anitta. Os comentários eram sobre o Met Gala 2023, tradicional festa do Metropolitan Museum of Art, em Nova York. Ao notar que internautas tentavam diminuir a importância de Anitta no evento, Bruna não hesitou: rebateu as falas e pediu que publicações do tipo fossem ignoradas.

"Posso pedir um favor? Não engajem essas bobagens não. Não respondam, não comentem. Ignorem 100%. Competição tosca entre 2 mulheres em pleno 2023 e que são AMIGAS ainda... coisa mais cafona. MINHA BRAZID VAI ESTAR BELÍSSIMA HOJE NO MET e f* essa gente pequena (sem generalizar)", escreveu no Twitter.

posso pedir um favor? não engajem essas bobagens não. não respondam, não comentem. ignorem 100%. competição tosca entre 2 mulheres em pleno 2023 e que são AMIGAS ainda… coisa mais cafona. MINHA BRAZID VAI ESTAR BELÍSSIMA HOJE NO MET e foda se essa gente pequena (sem… — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) May 1, 2023

O tuíte de Bruna foi feito em resposta a falas de internautas que alegaram que a atriz teria mais destaque no evento do que Anitta e tentaram criar conflitos entre os fãs das duas artistas. A publicação original a qual Bruna respondeu foi apagada, mas, segundo usuários da rede social, uma internauta havia dito que os fãs de Anitta falaram mais sobre a ida de Bruna ao Met Gala do que os próprios fãs da atriz e tentaram usar o que "eles mesmos criaram para diminuir a Bruna em comparação à Anitta".