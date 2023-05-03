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Maíra Cardi e Thiago Nigro reforçam que não estavam juntos antes de assumirem relação

Casal anunciou que irá se casar ainda este ano e contou como seus ex-parceiros reagiram ao anúncio
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Maio de 2023 às 09:20

Maíra Cardi publicou uma carta no Instagram declarando seu amor pelo novo namorado, Thiago Nigro
Maíra Cardi publicou uma carta no Instagram declarando seu amor pelo novo namorado, Thiago Nigro Crédito: Instagram@mairacardi
Maíra Cardi e Thiago Nigro foram convidados da quarta temporada do PodCats, com Camila Loures e Lucas Guimarães. Durante o bate-papo, o novo casal, que anunciou o noivado no fim de abril em Israel, revelou que pretende se casar em agosto deste ano e passar a lua de mel na Grécia, respondeu como lida com os comentários negativos e ressaltou que os dois estão "extremamente felizes".
Além disso, Cardi revelou que o atual noivo enviou um "textão" para o seu ex, Arthur Aguiar, para falar sobre sua relação com Sophia, filha do cantor com a coach, mas que foi "ignorado".
Durante a conversa, o Primo Rico, como Thiago também é conhecido, falou sobre sua mudança de estilo, ressaltando que está "se sentindo bem" e que a futura esposa já deixa as opções de looks prontos apenas para ele vestir. Ela também fez duas tatuagens especiais para o rapaz.
Sobre a intensidade do relacionamento, o empresário disse que "a mesma mídia que critica, obrigou a postar que eles estavam juntos" - mas os planos eram de revelar o relacionamento apenas no final do ano. Ainda assim, eles contam que se sentem mais livres depois que assumiram [a relação]. O casal anunciou o namoro no início de março e Cardi ressaltou que eles estão "extremamente felizes" e "oram pelos inimigos".
"A melhor resposta que a gente tem a dúvida das pessoas é o meu comprometimento e testemunho de ficar com ela até o final das nossas vidas", disse Nigro, e Cardi completou ressaltando que eles decidiram "passar o resto da vida juntos antes de se beijarem", que "o tempo não define as coisas, pois muitos casais passam anos juntos e não se casam" e que quer curtir o casamento antes de ter mais filhos.
A ex-BBB também é mãe de Lucas, fruto do relacionamento com o empresário Neslon Rangel - e pretende ter novos herdeiros no ano que vem.
Futuro casamento
Sobre os detalhes do casamento, o casal revelou o desejo de ter uma cerimônia apenas com pessoas íntimas, sem o uso de celular e que irá acontecer no interior de São Paulo. "É o nosso momento, não é para agradar os outros, é para edificar o nosso espírito e a nossa alma", disse Maíra sobre a cerimônia.
"A gente ia para o Japão, mas descobrimos que as cerejeiras são [floridas] só em abril. Então, a gente mudou para a Grécia", contou o educador financeiro sobre os planos da lua de mel.
Submissão e mensagem para ex
Maíra também citou na entrevista as suas conquistas e a criação de seus filhos para justificar o que quis dizer quando se declarou submissa ao noivo.
"Estou exausta, cansada. No fundo, sempre quis deixar as minhas armas no chão e ter alguém para guerrear por mim. (...) Na Bíblia, para que uma mulher seja submissa, precisa ter alguém que dê a vida por ela, e normalmente um boy tóxico não vai dar a vida por você. (...) Eu ocupava um lugar masculino onde Thiago jamais se interessaria por mim. A partir do momento em que se deixa essa energia feminina fluir, as coisas começam a acontecer. Mas, para isso, precisa existir um homem que cumpra seus papéis de homem", explicou.
O casal ainda disse ser "absurdo" alegarem que eles começaram a se relacionar enquanto ainda estavam com seus ex-parceiros.
"Mandei mensagem primeiro pro Arthur antes de vir a público (o relacionamento) e obtive resposta. Mandei para ela (Camila Ferreira), mas demorou muito a me responder. Me respondeu com uma mensagem super querida, que me desejava tudo de bom, porém não aceitou bem", revelou, completando que a ex de Nigro enviou xingamentos a ele. "Mas eu entendo a dor de uma mulher, todas nós passamos por algum término. Gente feliz sempre gera felicidade, e quem não é feliz vai soltar o que tem dentro", completou.

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