Rodrigo Fagundes comenta comparações entre personagem Patrick e o ex-ajudante de Bolsonaro preso

Semelhança entre personagem Patrick e ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid Barbosa, vira meme nas redes sociais Crédito: Twitter/@EdsonFilho74

O ator Rodrigo Fagundes acabou virando meme nesta quarta (3) por causa de um de seus personagens mais icônicos. Nas redes sociais, internautas compararam o engomadinho Patrick, do extinto programa "Zorra Total" (TV Globo), a Mauro Cid Barbosa, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso em uma operação da Polícia Federal.

À coluna Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Rodrigo Fagundes contou que tem se divertido com a repercussão e que o celular não para de tocar. "É a primeira vez que viro meme. Achei divertidíssimo", disse.

Em seu perfil do Instagram, o ator também publicou um vídeo apoiando a brincadeira. "Quero mais é que eles sejam punidos e paguem pelas merdas que fizeram. Eu e Patrick estamos muito bem", disse.

Fagundes ainda reforçou que a semelhança entre seu personagem e Mauro Cid Barbosa é apenas física. "Eu e Patrick temos muito caráter", completou.

A semelhança entre o personagem e o tenente-coronel acabou ganhando holofotes após Barbosa ter sido preso pela Polícia Federal, na manhã de quarta (3). Internautas chegaram a fazer com que o bordão de Patrick, "Olha a faca", parasse nos Trending Topics do Twiiter. Confira algumas postagens:

nem fodendo q o ex-ajudante de ordens do bolsonaro era o cara do zorra total q gritava olha a faca https://t.co/32zYQ4z4z3 — Cauê de BONÉ BRANCO (@caue_nascim) May 3, 2023

Entre os presos de hoje está ajudante de Bolsonaro, Patrick Olha a faca do zorra total pic.twitter.com/4DDMmsiCAK — Normose_ (@Normose_) May 3, 2023

Parece o Patrick do antigo Zorra Total. Kkk

“Olha a faca”.

Hoje no caso é: “Olha a cadeia”. pic.twitter.com/rtEELWAA0q — Janoninho (@_Janoninho) May 3, 2023