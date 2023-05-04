Rodrigo Fagundes comenta comparações entre personagem Patrick e o ex-ajudante de Bolsonaro preso

O ator Rodrigo Fagundes acabou virando meme nesta quarta (3) por causa de um de seus personagens mais icônicos. Nas redes sociais, internautas compararam o engomadinho Patrick, do extinto programa "Zorra Total" (TV Globo), a Mauro Cid Barbosa, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso em uma operação da Polícia Federal.
À coluna Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Rodrigo Fagundes contou que tem se divertido com a repercussão e que o celular não para de tocar. "É a primeira vez que viro meme. Achei divertidíssimo", disse.
Em seu perfil do Instagram, o ator também publicou um vídeo apoiando a brincadeira. "Quero mais é que eles sejam punidos e paguem pelas merdas que fizeram. Eu e Patrick estamos muito bem", disse.
Fagundes ainda reforçou que a semelhança entre seu personagem e Mauro Cid Barbosa é apenas física. "Eu e Patrick temos muito caráter", completou.
A semelhança entre o personagem e o tenente-coronel acabou ganhando holofotes após Barbosa ter sido preso pela Polícia Federal, na manhã de quarta (3). Internautas chegaram a fazer com que o bordão de Patrick, "Olha a faca", parasse nos Trending Topics do Twiiter. Confira algumas postagens: