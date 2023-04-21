Felipe Neto, Shakira e outros famosos se recusam a pagar por selo azul no Twitter

O youtuber Felipe Neto Crédito: Instagram/@felipeneto

Após Elon Musk retirar o sinal de verificação para aqueles que não são assinantes do Twitter Blue, serviço que dá acesso a recursos extras na plataforma, no último dia 20, diversos famosos que anteriormente tinham o selo por serem relevantes, se pronunciaram que não irão pagar pelo serviço.

Agora, o selo azul será para as pessoas que pagarem o pacote, disponível para compra na web por US$ 8 ao mês ou US$ 84 ao ano. Para os apps em iOS ou Android, por US$ 11 ao mês ou US$ 114,99 ao ano. As assinaturas estão disponíveis globalmente.

Ex-BBBs como Rafa Kalimann e Eliezer, cantores mundialmente famosos como Lil Nas X, Dua Lipa, Shakira, Katy Perry e Lady Gaga, personalidades como Felipe Neto e Casimiro, as jornalista Miriam Leitão e Patrícia Kogut, o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton e até a atual primeira-dama do Brasil, Janja Lula Silva, não tem mais o selo azul.

Celebrities have started losing their checkmarks as Twitter gets rid of legacy verification, unless they pay for Twitter Blue. pic.twitter.com/nGxfBNsLJu — Pop Base (@PopBase) April 20, 2023

me after i lose my blue check tomorrow pic.twitter.com/XVLjHlSZh2 — pussy (@LilNasX) April 20, 2023

Ooo I’m officially unverified✨🥰 lmao fuck this man — Lauren Jauregui (@LaurenJauregui) April 20, 2023

Oficialmente não mais verificado na plataforma.



E assim ficarei. — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) April 20, 2023

Eu não perdi o verificado, o verificado que me perdeu 🤣🤣 — Rafa Kalimann (@rafakalimann_) April 20, 2023

Ou o verificado ou um pacote de fralda. Os dois não dá kkkkkkkk — Eliezer (@eliezer) April 20, 2023

Elon Musk, eu não quero que me cobre o selo de verificado enquanto eu estiver no Twitter, entendeu?

Respeita a Mamacita! — Karol Conká (@Karolconka) April 20, 2023