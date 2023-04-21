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Felipe Neto, Shakira e outros famosos se recusam a pagar por selo azul no Twitter

A partir de agora, só terão a verificação as pessoas que comprarem o Twitter Blue, plano pago que custa US$ 8 ao mês
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Abril de 2023 às 14:11

O youtuber Felipe Neto
O youtuber Felipe Neto Crédito: Instagram/@felipeneto
Após Elon Musk retirar o sinal de verificação para aqueles que não são assinantes do Twitter Blue, serviço que dá acesso a recursos extras na plataforma, no último dia 20, diversos famosos que anteriormente tinham o selo por serem relevantes, se pronunciaram que não irão pagar pelo serviço.
Agora, o selo azul será para as pessoas que pagarem o pacote, disponível para compra na web por US$ 8 ao mês ou US$ 84 ao ano. Para os apps em iOS ou Android, por US$ 11 ao mês ou US$ 114,99 ao ano. As assinaturas estão disponíveis globalmente.

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Ex-BBBs como Rafa Kalimann e Eliezer, cantores mundialmente famosos como Lil Nas X, Dua Lipa, Shakira, Katy Perry e Lady Gaga, personalidades como Felipe Neto e Casimiro, as jornalista Miriam Leitão e Patrícia Kogut, o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton e até a atual primeira-dama do Brasil, Janja Lula Silva, não tem mais o selo azul.
O dono do Twitter no entanto manteve alguns selos azul para personalidades como o jogador de basquete do Lakers, LeBron James, o escritor Stephen King e o ator William Shatner.

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