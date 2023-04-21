Famosos perdem selo de verificação no Twitter; veja reações

Gil do Vigor disse que vai pagar para continuar a ter seu selo de verificado no Twitter Crédito: João Miguel Jr/mar.2022/Globo

O Twitter aboliu o selo de verificação de perfis. Criado para dar autenticidade a contas de celebridades, artistas, jornalistas, políticos e pessoas notórias, ele agora é acessível a todos, desde que se pague por ele. A medida anunciada por Elon Musk, ainda em 2022, quando comprou a plataforma, entrou em vigor nesta quinta (20).

Muitos famosos pelo mundo começaram a perder o selo. Entre nomes, Beyoncé, Lady Gaga, o humorista Paulo Vieira, e a primeira-dama, Janja da Silva.

Muitos reagiram à medida com comentários na própria plataforma, como o ex-BBB Gil do Vigor. "Pois eu pago pra continuar com meu verificado sim, eu hein! Esse azulzinho foi um sonho de toda a vida, perco só se o homi lá tirar a força (risos). Sou twiteiro raiz, desde quando tudo isso era só mato", escreveu o ex-BBB.

Pois eu pago pra continuar com meu verificado sim, eu hein! Esse azulzinho foi um sonho de toda a vida, perco só se o homi lá tirar a força kkkkk sou twiteiro raiz, desde quando tudo isso era só mato. — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) April 20, 2023

Giovana Ewbank e Fernanda Paes Leme não ligaram muito para a mudança. "Ih…sumiu o verificado. Sabe o que mudou?! Nada!", observou Paes Leme.

Choquei: Verificados são ‘desverificados’ e vida continua… igual ?? — Giovanna Ewbank (@gioewbank) April 20, 2023

Ih…sumiu o verificado. Sabe o que mudou?! Nada! — Fê Paes Leme (@FePaesLeme) April 20, 2023

Felipe Neto já fez uma análise pois acreditava que algumas contas ainda teriam o selo. "Oficialmente não mais verificado na plataforma. E assim ficarei. Eu imaginava que o Elon Musk ia fazer algo assim... Deixar algumas contas ilustres verificadas para as pessoas acharem que essas pessoas pagaram pelo Twitter Blue e isso influenciaria outras a pagarem também. Stephen King acaba de avisar: 'eu não paguei'. Vergonhoso...", detonou Neto.

Oficialmente não mais verificado na plataforma.



E assim ficarei. — Felipe Neto ? (@felipeneto) April 20, 2023

Eu imaginava q o Elon Musk ia fazer algo assim...



Deixar algumas contas ilustres verificadas pras pessoas acharem q essas pessoas pagaram pelo Twitter Blue e isso influenciaria outras a pagarem tb.



Stephen King acaba de avisar: "eu não paguei".



Vergonhoso... https://t.co/XTu3VWgCBH — Felipe Neto ? (@felipeneto) April 20, 2023

VEJA OUTRAS REAÇÕES DOS FAMOSOS AO SELO VERIFICADO DO TWITTER

NÃO SOU MAIS VERIFICADO GRAÇAS A DEUS



eu fui verificado sem querer



finalmente voltei a ser uma conta fake e poderei falar besteira e pornografias pois se alguma página respostas a assessoria do Paulo vieira entrará em contato dizendo que ele não tem conta no Twitter — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) April 20, 2023