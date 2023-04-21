Famosos perdem selo de verificação no Twitter; veja reações

O Twitter aboliu o selo de verificação de perfis. Criado para dar autenticidade a contas de celebridades, artistas, jornalistas, políticos e pessoas notórias, ele agora é acessível a todos, desde que se pague por ele. A medida anunciada por Elon Musk, ainda em 2022, quando comprou a plataforma, entrou em vigor nesta quinta (20).
Muitos famosos pelo mundo começaram a perder o selo. Entre nomes, Beyoncé, Lady Gaga, o humorista Paulo Vieira, e a primeira-dama, Janja da Silva.
Muitos reagiram à medida com comentários na própria plataforma, como o ex-BBB Gil do Vigor. "Pois eu pago pra continuar com meu verificado sim, eu hein! Esse azulzinho foi um sonho de toda a vida, perco só se o homi lá tirar a força (risos). Sou twiteiro raiz, desde quando tudo isso era só mato", escreveu o ex-BBB.
Giovana Ewbank e Fernanda Paes Leme não ligaram muito para a mudança. "Ih…sumiu o verificado. Sabe o que mudou?! Nada!", observou Paes Leme.
Felipe Neto já fez uma análise pois acreditava que algumas contas ainda teriam o selo. "Oficialmente não mais verificado na plataforma. E assim ficarei. Eu imaginava que o Elon Musk ia fazer algo assim... Deixar algumas contas ilustres verificadas para as pessoas acharem que essas pessoas pagaram pelo Twitter Blue e isso influenciaria outras a pagarem também. Stephen King acaba de avisar: 'eu não paguei'. Vergonhoso...", detonou Neto.