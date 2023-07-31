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De volta

Perfil de Kanye West no Twitter é reativado após suspensão por incitar violência

Rapper fez comentários considerados antissemitas na plataforma no fim de 2022
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 09:45

Perfil de Kanye West no Twitter é reativado após suspensão por incitar violência
Perfil de Kanye West no Twitter é reativado após suspensão por incitar violência Crédito: Shutterstock
Kanye West está de volta ao Twitter. A conta do rapper, que foi suspensa em duas ocasiões no fim do ano passado, está novamente acessível ao público da plataforma neste domingo, 30.
Em 9 de outubro de 2022, Kanye West teve sua conta bloqueada por conta de uma violação das regras da rede social, segundo o Twitter. Pouco depois no dia 28 de outubro, após a aquisição da plataforma por Elon Musk, seu perfil foi reativado.
Semanas depois, em 2 de dezembro, o rapper voltou a ter sua conta suspensa por incitar a violência, em anúncio feito pelo próprio Elon Musk. Na ocasião, o músico postou uma foto de uma suástica nazista fundida a uma estrela de David, símbolo judaico.
"Fiz o melhor que pude. Apesar disso, ele voltou a descumprir nossa regra contra incitação à violência. A conta será suspensa", explicou o dono da rede social na ocasião.
Kanye West criou sua conta no Twitter em julho de 2010 e atualmente conta com cerca de 31,6 milhões de seguidores.

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