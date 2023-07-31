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Na Globo, filho de Gugu reafirma desejo de seguir carreira na TV

João Augusto Liberato estava na plateia do Altas Horas quando foi entrevistado por Serginho Groisman: 'Gosto muito da televisão'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 09:10

Filho de Gugu, João Augusto Liberato
Filho de Gugu, João Augusto Liberato Crédito: Reprodução/Instagram/@joaoaugustoliberato
João Augusto Liberato, filho do apresentador Gugu (1959-2019), participou do Altas Horas que foi ao ar na noite do último sábado, 30, na Globo.
"O João é o João Liberato, filho do Gugu, que veio visitar hoje aqui, pediu para conhecer. Bem-vindo!", destacou o apresentador Serginho Groisman ao vê-lo na plateia. "Obrigado, tô gostando bastante, muito legal", respondeu o jovem, que estava acompanhado por um amigo norte-americano.
Em referência ao mundo da comunicação, no qual Gugu trilhou uma carreira de sucesso, Serginho questionou: "Vai seguir a carreira ou não?". "Olha, eu penso, sim. Gosto muito da televisão, da mídia, eu penso, sim", respondeu João Augusto.
A cantora Simony, ex-Balão Mágico, era uma das convidadas da atração e também deixou uma mensagem ao filho de Gugu: "Ele é muito amigo do Ryan, meu filho. Eu vi ele desse tamanhinho. Tô muito feliz de te ver aqui, você é um menino maravilhoso, mesmo, de verdade. Desde pequeno a tia te ama. Tô muito feliz de te ver lindo, maravilhoso e bem. De verdade".
O Altas Horas com João Augusto Liberato foi gravado há algumas semanas, no início do mês de julho. Na ocasião, o jovem, que mora nos Estados Unidos, também participou do Programa Silvio Santos, apresentado por Patricia Abravanel, no SBT.

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