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"Sortuda por estar viva"

Após ser internada em estado grave, Madonna diz que amor é o melhor remédio

Cantora adiou turnê mundial por causa de uma infecção bacteriana que a levou para a UTI em junho deste ano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 09:01

A cantora Madonna para o MET Gala 2018
A cantora Madonna para o MET Gala 2018 Crédito: Reuters/Folhapress
A cantora Madonna usou as redes sociais para fazer uma declaração de amor à família e dizer que se sente sortuda por estar viva. Ela foi internada em estado grave em junho por causa de uma infecção bacteriana.
"O amor da família e dos amigos é o melhor remédio. Um mês fora do hospital e posso refletir. Nos momentos de dificuldade, meus filhos se fizeram presentes", escreveu ela, acrescentando que viu um lado deles que nunca tinha visto.
"Chorei quando abri este presente porque percebi como sou sortuda por estar viva. E como sou feliz por ter conhecido essas pessoas e tantas outras que também já se foram. Obrigada a todos os meus anjos, que me protegeram e me deixaram ficar para terminar o meu trabalho."
A artista precisou ser levada para uma UTI no final de junho por causa de uma infecção bacteriana grave, segundo declaração de seu empresário Guy Oseary.
A cantora estava se preparando para começar uma turnê mundial em comemoração dos seus 40 anos de carreira e atrasou a série de shows, que começaria no dia 15 de julho, em Vancouver, no Canadá.
Informações do site TMZ, que afirma ter conversado com fontes próximas à cantora, dizem que a artista teve febre e ignorou sintomas por um mês antes da internação.
Segundo as fontes não identificadas, Madonna teria evitado ir ao médico porque estava ocupada se preparando para sua próxima turnê, a "Celebration Tour", que agora, em vez de começar no país vizinho aos Estados Unidos deve ter início em outubro, na Europa.

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