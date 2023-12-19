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Marco Pigossi está morando com o namorado e planeja se casar

Namorando o diretor italiano Marco Calvani, Marco Pigossi pensa em dar mais um passo na relação e os dois planejam se casar no futuro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 12:27

Marco Pigossi
Marco Pigossi Crédito: Reprodução @marcopigossi
Namorando o diretor italiano Marco Calvani, Marco Pigossi pensa em dar mais um passo na relação e os dois planejam se casar no futuro. Os artistas já estão morando juntos.
Atualmente, o foco do ator está em seus projetos profissionais, mas a troca de alianças é um assunto frequente entre o casal. "Temos uma relação muito bacana e estamos bem felizes. Temos um documento assinado que formaliza o nosso relacionamento. E fazemos planos de um casamento, mas ainda nada concreto. Vai ficar mais para frente", explica, em entrevista ao jornal O Globo.
Marco Pigossi e Marco Calvani tornaram o relacionamento público em 2021 e o fato de morarem em Los Angeles, nos Estados Unidos, foi crucial para se sentirem a vontade para falarem abertamente sobre o namoro.
"Acho que o fato de ter saído do Brasil foi fundamental neste sentido. Quando a gente se afasta, consegue enxergar as coisas com outros olhos. Foi um processo bem bonito. Eu tive um apoio gigantesco, creio que quase unânime. Foi bem surpreendente positivamente para mim. Muitas pessoas me mandam mensagens, me citam como uma inspiração. Pretendo continuar, sempre que possível, dando visibilidade e voz a essa causa e às pessoas que estão na linha de frente para melhorar a vida da comunidade (LGBTQIAPN+)", declara.

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