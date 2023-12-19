Marco Pigossi está morando com o namorado e planeja se casar

Marco Pigossi Crédito: Reprodução @marcopigossi

Namorando o diretor italiano Marco Calvani, Marco Pigossi pensa em dar mais um passo na relação e os dois planejam se casar no futuro. Os artistas já estão morando juntos.

Atualmente, o foco do ator está em seus projetos profissionais, mas a troca de alianças é um assunto frequente entre o casal. "Temos uma relação muito bacana e estamos bem felizes. Temos um documento assinado que formaliza o nosso relacionamento. E fazemos planos de um casamento, mas ainda nada concreto. Vai ficar mais para frente", explica, em entrevista ao jornal O Globo.

Marco Pigossi e Marco Calvani tornaram o relacionamento público em 2021 e o fato de morarem em Los Angeles, nos Estados Unidos, foi crucial para se sentirem a vontade para falarem abertamente sobre o namoro.