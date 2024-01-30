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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Veja quem prestigiou o show de Jota Quest e Filhos da Bahia em Guarapari

Publicado em
30 jan 2024 às 03:00
Família Lawall Ana Luisa, Nelson, Marta ,Marianna, Bruno e Ana Maria
Família Lawall Ana Luisa, Nelson, Marta ,Marianna, Bruno e Ana Maria Crédito: Léo Gurgel

Em Meaípe

O Festival de Verão do Multiplace Mais, em Guarapari, terminou na sexta-feira (27). com a banda Jota Quest, que apresentou a turnê "Jota25", e os Filhos da Bahia, com a turnê "Bença". A dobradinha agradou os fãs do pop rock e de axé. Quem abriu a noite foi o Jota Quest, que relembrou hits como "Só Hoje", "Amor Maior" e "Dentro de Um Abraço". Em seguida, os Filhos da Bahia assumiram o palco com axé. Veja as fotos!

NO RIO

Andrezinho Castro e Carlinhos de Jesus
Andrezinho Castro e o aniversariante Carlinhos de Jesus: celebrando 71 anos! Crédito: Divulgação

ALMOÇO

A diretora estadual da Associação Brasileira dos Advogados, Érica Neves, ao lado de Santuzza Costa Pereira e da presidente da OAB de Cariacica, Kelly Andrade: Érica foi a anfitriã de um almoço especial no Aleixo
A diretora estadual da Associação Brasileira dos Advogados, Érica Neves, ao lado de Santuzza Costa Pereira e da presidente da OAB de Cariacica, Kelly Andrade: Érica foi a anfitriã de um almoço especial no Aleixo Crédito: Felipe Mansur

A evolução do canabidiol

Em recente entrevista, o ator Selton Mello revelou ter trocado o Rivotril pelo óleo de CBD, o famoso Canabidiol, para conseguir dormir. De acordo com vários estudos, além de trabalhar na qualidade do sono, a substância medicinal já demonstrou eficácia no tratamento de diversas doenças degenerativas, epilepsia, ansiedade, depressão, autismo, TDAH e outros transtornos. E é sobre a evolução do Canabidiol, disponível agora em nanotecnologia em formato hidrossolúvel, que o médico Marc Storck vai comandar uma palestra na Expolife 2024, maior evento integrado de saúde e bem-estar do Estado, que acontece nos dias 13 e 14 de março, na Área Verde do Álvares Cabral, em Vitória

Conexões

Conectar a equipe de vendas com novos conteúdos e de forma dinâmica. Esse é o objetivo do CBL Connections, evento promovido pela Lotes CBL, que acontece nesta sexta-feira (02), na Base 27. Para compartilhar sua experiência, Eurípides Pedrinha, especialista em Marketing e Comportamento do Consumidor, irá proferir uma palestra com o tema "Pacto de excelência".

NA DISNEY

Fernanda Prates entre as amigas Christiane Oliveira e Rubia Merçon
Fernanda Prates entre as amigas Christiane Oliveira e Rubia Merçon: dias de diversão no Magic Kingdon Crédito: Divulgação

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