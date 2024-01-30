Veja quem prestigiou o show de Jota Quest e Filhos da Bahia em Guarapari

Em recente entrevista, o ator Selton Mello revelou ter trocado o Rivotril pelo óleo de CBD, o famoso Canabidiol, para conseguir dormir. De acordo com vários estudos, além de trabalhar na qualidade do sono, a substância medicinal já demonstrou eficácia no tratamento de diversas doenças degenerativas, epilepsia, ansiedade, depressão, autismo, TDAH e outros transtornos. E é sobre a evolução do Canabidiol, disponível agora em nanotecnologia em formato hidrossolúvel, que o médico Marc Storck vai comandar uma palestra na Expolife 2024, maior evento integrado de saúde e bem-estar do Estado, que acontece nos dias 13 e 14 de março, na Área Verde do Álvares Cabral, em Vitória