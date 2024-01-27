Sara Peixoto Arivabene e Renan Braun Bortolini dizem sim-sim em Vitória

A advogada Sara Peixoto Arivabene e o administrador Renan Braun Bortolini selaram sua união no último dia 20 de janeiro em uma festa petit comitê para 30 pessoas, no Restaurante Peppe, na Praia do Canto. Os menus foram dispostos nas mesas e traziam o nome de cada convidado. A decoração contou com lindas rosas brancas e o bolo trouxe a assinatura da Baubo Doceria e as lembranças da Chocolateria Brasil. Já o DJ Iury Magesky embalou a noite com uma playlist memorável. Os pais da noiva, os médicos Valdecir Arivabene e Márcia Peixoto Arivabene, e a mãe do noivo, Adélia Ita Braun, estavam radiantes e agradeceram a presença de todos no mini wedding. A cerimônia no civil foi realizada na manhã do mesmo dia. Veja as fotos!