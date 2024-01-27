Sara Peixoto Arivabene e Renan Braun Bortolini dizem sim-sim em Vitória

Vila Velha vai sediar o maior movimento colaborativo de criatividade do mundo, o World Creativity Day (WCD). Diversas atividades gratuitas poderão ser experimentadas pelo público, que vai ter a sua escolha desde painéis, palestras, workshops até visitação turística e performances para profissionais, empreendedores e empresas que compõem a economia criativa. Tudo isso e muito mais acontecerá nos dias 19, 20 e 21 de abril. Mas quem quiser fazer parte desse grande encontro já pode participar como voluntário, inspirador ou anfitrião.
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site www.worldcreativityday.com/brazil/vilavelha.