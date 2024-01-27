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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Sara Peixoto Arivabene e Renan Braun Bortolini dizem sim-sim em Vitória

Publicado em
27 jan 2024 às 03:00
Sara Peixoto Arivabene e Renan Braun Bortolini
Sara Peixoto Arivabene e Renan Braun Bortolini: sim-sim no Peppe  Crédito: Marcela Bicalho

Sara&Renan 

A advogada Sara Peixoto Arivabene e o administrador Renan Braun Bortolini selaram sua união no último dia 20 de janeiro em uma festa petit comitê para 30 pessoas, no Restaurante Peppe, na Praia do Canto. Os menus foram dispostos nas mesas e traziam o nome de cada convidado. A decoração contou com lindas rosas brancas e o bolo trouxe a assinatura da Baubo Doceria e as lembranças da Chocolateria Brasil. Já o DJ Iury Magesky embalou a noite com uma playlist memorável. Os pais da noiva, os médicos Valdecir Arivabene e Márcia Peixoto Arivabene, e a mãe do noivo, Adélia Ita Braun, estavam radiantes e agradeceram a presença de todos no mini wedding. A cerimônia no civil foi realizada na manhã do mesmo dia. Veja as fotos!

CASAMENTO

Pedro Paulo Moyses e Ithanara Bragio com Maya
Pedro Paulo Moyses e Ithanara Bragio e Maya: celebrando o sim-sim no Alas, no Canal de Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

Exposição internacional

A pneumologista e Especialista em Medicina do Sono, Jessica Polese celebra! Sua pintura em aquarela ‘Casal de Corujas’ foi selecionada para ser exposta no Fabriano in Acquarello – uma exposição que acontece anualmente com artistas de todo o mundo na Itália – que são especializados em aquarela. A médica irá participar da edição em Bolonha no dia 26 de junho. “Estou muito feliz porque são selecionados apenas 15 artistas de cada país com uma obra cada, e estou nesse grupo”, diz entusiasmada. “E as obras só podem ser em aquarela”, afirma a médica. Jessica começou a pintar como hobby em 2020 durante a pandemia, e pegou gosto pela arte.

Speed Festival

Maior evento de velocidade do Espirito Santo, a 3ª edição do Speed Festival chegará em Guarapari, no dia 02 de março. Pela terceira vez, o piloto capixaba Hugo Cibien será o embaixador do evento.

Dia da criatividade

Vila Velha vai sediar o maior movimento colaborativo de criatividade do mundo, o World Creativity Day (WCD). Diversas atividades gratuitas poderão ser experimentadas pelo público, que vai ter a sua escolha desde painéis, palestras, workshops até visitação turística e performances para profissionais, empreendedores e empresas que compõem a economia criativa. Tudo isso e muito mais acontecerá nos dias 19, 20 e 21 de abril. Mas quem quiser fazer parte desse grande encontro já pode participar como voluntário, inspirador ou anfitrião. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site www.worldcreativityday.com/brazil/vilavelha.

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