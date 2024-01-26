Projeto aborda autoria e  criação de empreendedoras do ES

A criação é a energia que move o trabalho do artista, e em nosso Estado há uma variedade de forças criativas a serem evidenciadas, da arquitetura à moda, da literatura às joias. É com o intuito de apresentar mais a fundo a jornada criativa desses nomes de destaque, que a advogada especialista em propriedade intelectual e curadora Flávia Dalla Bernardina criou o projeto ‘Casa de Criadores’. O conteúdo audiovisual, que será disponibilizado em breve nas plataformas digitais, vai abordar as temáticas autoria, criação e originalidade com profissionais que utilizam o poder criativo como matéria-prima e estrutura fundante em seus negócios. A cada temporada, serão apresentados quatro episódios de registro e imersão na jornada de vidas criativas, sobre a trajetória, influências, referências e processos de cada convidado. Os episódios serão divulgados periodicamente nas plataformas digitais. O lançamento da primeira temporada está programado para janeiro de 2024. Nessa primeira temporada, Flávia convidou mulheres altamente criativas de segmentos variados: a designer de joias Adriana Delmaestro, Ivana e Nina Tassis, mãe e filha que deram vida à marca Fricote, a arquiteta Vivian Coser, do Studio Sette, e Maria Sanz Martins, artista que assina sua marca homônima de quimonos e já assinou produções até mesmo para Ivete Sangalo.