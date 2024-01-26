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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Projeto aborda autoria e  criação de empreendedoras do ES

Publicado em
26 jan 2024 às 03:00
Flávia Dalla com Ivana e Nina Tassis
Flávia Dalla , Ivana Tassis e Nina Tassis? bastidores de "Casa de Criadores" Crédito: Divulgação

Projeto ‘Casa de Criadores’

A criação é a energia que move o trabalho do artista, e em nosso Estado há uma variedade de forças criativas a serem evidenciadas, da arquitetura à moda, da literatura às joias. É com o intuito de apresentar mais a fundo a jornada criativa desses nomes de destaque, que a advogada especialista em propriedade intelectual e curadora Flávia Dalla Bernardina criou o projeto ‘Casa de Criadores’. O conteúdo audiovisual, que será disponibilizado em breve nas plataformas digitais, vai abordar as temáticas autoria, criação e originalidade com profissionais que utilizam o poder criativo como matéria-prima e estrutura fundante em seus negócios. A cada temporada, serão apresentados quatro episódios de registro e imersão na jornada de vidas criativas, sobre a trajetória, influências, referências e processos de cada convidado. Os episódios serão divulgados periodicamente nas plataformas digitais. O lançamento da primeira temporada está programado para janeiro de 2024. Nessa primeira temporada, Flávia convidou mulheres altamente criativas de segmentos variados: a designer de joias Adriana Delmaestro, Ivana e Nina Tassis, mãe e filha que deram vida à marca Fricote, a arquiteta Vivian Coser, do Studio Sette, e Maria Sanz Martins, artista que assina sua marca homônima de quimonos e já assinou produções até mesmo para Ivete Sangalo.

MERCADO IMOBILIÁRIO

Intercâmbio

Francis Ferrari, diretora do CFO Connection do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo (Ibef-ES), vai representar a entidade em evento que será realizado pelo Ibef São Paulo no próximo dia 30. O encontro, denominado "Ibef Global - Resiliência cibernética: você está preparado?", será na sede da Microsoft e reunirá nomes de peso quando o assunto é cibersegurança e inteligência artificial. Entre eles, Glaucia Rosalen, CFO da Microsoft Brasil, e Demetrio Carrión, sócio líder para cibersegurança para América Latina Sul da EY.

Em Brasília

Penha Arraz, empresária no setor de beleza e dedicada missionária, está em Brasília, imersa em um processo de aprimoramento de suas habilidades na área de Linguística e Missiologia.

Em Brasília 2

O advogado Luiz Cláudio Allemand dará partida a sua temporada de trabalhos 2024, em Brasília, comparecendo à importante Sessão Solene de abertura do Ano Judiciário, presidida pelo Ministro Luiz Roberto Barroso. Allemand confirmou presença na solenidade, que marca o retorno das atividades jurisdicionais e será realizada no dia 1º de fevereiro, no Plenário do Tribunal. "Este evento reforça a relevância do Poder Judiciário para a garantia dos direitos e da segurança jurídica no país", afirma.

MPB

Na esteira do lançamento de seu novo EP, a cantora Luiza Pastore leva suas canções autorais para o palco da A Selva, no Centro, neste sábado, 27. Quem se junta a ela é Luiza Boé, outro nome quente da cena musical independente brasileira, que já gravou com grandes nomes da MPB, como Otto, Jaques Morelenbaum, Flaira Ferro, Illy e Manoel Cordeiro.

No Rio

A capixaba Medsênior inicia o ano entregando mais uma unidade para os cariocas. Com funcionamento 24h por dia, todos os dias da semana, um novo Pronto Atendimento foi inaugurado em Botafogo. A unidade conta com consultórios médicos e salas de inalação, medicação, curativos e higienização, além de leitos de internação com acomodações variadas, incluindo enfermarias e apartamentos, e cinco leitos de emergência, totalmente equipados para tratamentos intensivos. Este é a segunda unidade da MedSênior em Botafogo e a quinta unidade da empresa na região metropolitana do Rio, com espaços físicos na Barra da Tijuca, na Tijuca e em Niterói.

Sobremesas no palito

 Uma releitura do famoso franuí, que vem com um sorbet de framboesa em 45% no palito, recheado com chocolate branco e coberto com chocolate ao leite, é uma das novidades que Wanderon Lamoia preparou para o verão. Maior indústria de sorvetes do Estado que responde pela produção das delícias da Paletitas, Luigi, Real Gelato e Natuzon Açaí, o Grupo Lamoia desenvolveu sabores para todos os gostos neste verão: na linha de picolés extrusados – conhecidos como sorvete aerado no palito – a Paletitas lançou os sabores Banoffee, Limon Cookie e Grego com frutas vermelhas, sucesso de vendas.

NA ESPANHA

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