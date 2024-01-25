Passeio apresenta novidades de pontos turísticos de Vitória

O presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV) , Marcus Gregório Serrano, e diretoria de Turismo Luzia Toledo reuniram empresários, arquitetos, designers e jornalistas nesta quarta-feira (24) em um passeio turístico por Vitória. Os convidados sairam do Píer de Iemanjá e visitaram as obras do Mercado da Capixaba, a Catedral de Vitória, o Viaduto Caramuru recém reformado e o Sambão do Povo, onde acontece o desfile nos dias 2, 3 e 4 de fervereiro. O ponto alto do passeio foi a visita a Ilha das Caieiras e as obras da nova Orla Noroeste, onde os convidados degustaram a famosa casquinha de siri preparada pela desfiadeira Eliana Corrêa. Veja as fotos na galeria ao lado.