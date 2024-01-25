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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Passeio apresenta novidades de pontos turísticos de Vitória

Publicado em
25 jan 2024 às 03:00
City Tour Oficial da Cidade
Formadores de opinião participaram de um passeio turístico pela cidade de Vitória Crédito: Renata Rasseli

Tour por Vix

O presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV) , Marcus Gregório Serrano, e diretoria de Turismo Luzia Toledo reuniram empresários, arquitetos, designers e jornalistas nesta quarta-feira (24) em um passeio turístico por Vitória. Os convidados sairam do Píer de Iemanjá e visitaram as obras do Mercado da Capixaba, a Catedral de Vitória, o Viaduto Caramuru recém reformado e o Sambão do Povo, onde acontece o desfile nos dias 2, 3 e 4 de fervereiro. O ponto alto do passeio foi a visita a Ilha das Caieiras e as obras da nova Orla Noroeste, onde os convidados degustaram a famosa casquinha de siri preparada pela desfiadeira Eliana Corrêa. Veja as fotos na galeria ao lado.

HOMENAGEM

Nova diretoria

A nata da endocrinologia do Brasil se reuniu, em festa, para a cerimônia de posse da nova diretoria nacional da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD). O pernambucano Ruy Lyra assumiu a presidência da entidade para o biênio 2024/2025. Flavia Tessarolo é a nossa presidente da regional Espírito Santo. A festa ocorreu no Hotel Sheraton São Paulo WTC, no último dia 19. A Sociedade Brasileira de Diabetes busca “Difundir o conhecimento em busca da qualidade de vida e da felicidade das pessoas com diabetes”. Para isso, promove ações de educação e assistência.

Baile de Gala

O Steffen Centro de Eventos será palco do tradicional baile de gala da turma 66 de Medicina da Emescam, neste sábado (27). A festa é assinada por Vagner Loppes, da VL Boutique de Eventos. Quem promete animar a festa é a Banda Evidance, Furacão 2000 e DJ Beleite e contará com os seguintes parceiros: Buffet Steffen, Don Camaleone, Flor e Cia, Maff Sonorização, One Experince, Júnior Vieira, Chocolateria e InColor.

CINEMA 

Curso em SP

A dermatologista Karina Mazzini viaja para São Paulo nesta sexta-feira (26) para o treinamento de uma nova técnica de fios de sustentação. Os fios Aptos, de Ácido Hialurônico, já estão no radar da médica que planeja trazer a novidade o mais breve possível para sua clínica. O curso será ministrado pelo diretor geral da marca que traz a tecnologia para o Brasil, George Sulamanidze.

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