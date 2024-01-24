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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Empresária do ES assina sublimação da festa de "Renascer" na TV Globo

Publicado em
24 jan 2024 às 03:00
Rachel Pires
Rachel Pires Crédito: Divulgação
A novela Renascer – remake escrito por Bruno Luper – estreou nesta segunda-feira (22), na TV Globo e uma festa de lançamento aconteceu no dia 17, no Rio de Janeiro. Rachel Pires, da Nuvem Sublimação, ficou responsável por toda a sublimação da festa, que contou com muito verde e natureza no projeto de Daniel Cruz.

NA ITÁLIA

Escolinha de vela

A Escolinha de Vela do Iate Clube do Espírito Santo tem se destacado como um celeiro de talentos no esporte náutico, formando jovens promessas. Entre os atletas, destacam-se Livia Tavares Quintas e Torben Diniz, ambos com 14 anos de idade e que estão conquistando pódios e competindo no mundo inteiro. Livia acaba de conquistar sua vaga para participar do Sul-Americano de Optimist, e Torben Diniz está na corrida para representar o clube no Norte-Americano. Além deles, outros garotos são grandes candidatos nos campeonatos de vela como Thiago Tommasi Abaurre, Joaquim Pinheiro Lopes, Leonardo Brocco Lage Motta, Nicholas Ribeiro Junge e Pedro Bastos Machado. O sucesso dos atletas é reflexo da qualidade do programa de formação da Escolinha de Vela do ICES, reforçando o comprometimento da instituição em promover o esporte náutico.

EM VILA VELHA

Joel Rangel e Manoel Goes
Joel Rangel e Manoel Goes: no evento  "Vilazinha Cultural", na Prainha Crédito: Mônica Zorzanelli

Como planejar a rotina de estudos?

Ano começando e uma dúvida comum dos estudantes é sobre como planejar a rotina de estudos. A boa notícia é que a coordenadora pedagógica e a gerente de Marketing do Madan, Marina Monteiro e Daniela Meneghelli, respectivamente, e a psicóloga Renata Junger acabaram de gravar um podcast explicando como definir metas realistas, quais são as melhores estratégias, como equilibrar estudos e momentos de descanso, como lidar com imprevistos e ajustar o plano de estudos sem comprometer o progresso acadêmico. O podcast também fala sobre a importância da autodisciplina e de encontrar um equilíbrio saudável entre estudos, atividades extracurriculares e vida social.

PRAINHA

O vice-presidente Nerleo Caus e sua esposa Bruna Bezerra Caus, o presidente da ABIH-ES, Fernando Octavio Campos Silva e sua esposa Eliane Simoura
O vice-presidente Nerleo Caus e Bruna Bezerra Caus, o presidente da ABIH-ES, Fernando Octavio Campos Silva e Eliane Simoura: na  posse da diretoria da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Espírito Santo (ABIH-ES) Crédito: Bruno Menezes

Novos tempos, novas conquistas

Nesta sexta-feira (26), a empresa Lotes CBL realiza no Hotel Comfort, na Praia do Canto, uma tarde de troca de conhecimento para a sua equipe de colaboradores. O Encontrão CBL é um evento com workshop, palestras e apresentação de resultados. Com o tema “Novos tempos, novas conquistas”, Lucas Fonseca, especialista em Mindset, e Mestre em Programação Neurolinguística, Coach Professional & Life, educador e criador do método exclusivo MAP – Mindset de Alta Performance, é o palestrante do evento Encontrão CBL.

QUERIDOS DE RR

Lela Tozi , Celso Adolfo e Rita Tozi
Lela Tozi, Celso Adolfo e Rita Tozi: em evento de arte na Prainha de Vila Velha Crédito: Mônica Zorzanelli

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