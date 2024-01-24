Empresária do ES assina sublimação da festa de "Renascer" na TV Globo

Nesta sexta-feira (26), a empresa Lotes CBL realiza no Hotel Comfort, na Praia do Canto, uma tarde de troca de conhecimento para a sua equipe de colaboradores. O Encontrão CBL é um evento com workshop, palestras e apresentação de resultados.
Com o tema “Novos tempos, novas conquistas”, Lucas Fonseca, especialista em Mindset, e Mestre em Programação Neurolinguística, Coach Professional & Life, educador e criador do método exclusivo MAP – Mindset de Alta Performance, é o palestrante do evento Encontrão CBL.