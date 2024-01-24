Empresária do ES assina sublimação da festa de "Renascer" na TV Globo

A Escolinha de Vela do Iate Clube do Espírito Santo tem se destacado como um celeiro de talentos no esporte náutico, formando jovens promessas. Entre os atletas, destacam-se Livia Tavares Quintas e Torben Diniz, ambos com 14 anos de idade e que estão conquistando pódios e competindo no mundo inteiro. Livia acaba de conquistar sua vaga para participar do Sul-Americano de Optimist, e Torben Diniz está na corrida para representar o clube no Norte-Americano. Além deles, outros garotos são grandes candidatos nos campeonatos de vela como Thiago Tommasi Abaurre, Joaquim Pinheiro Lopes, Leonardo Brocco Lage Motta, Nicholas Ribeiro Junge e Pedro Bastos Machado. O sucesso dos atletas é reflexo da qualidade do programa de formação da Escolinha de Vela do ICES, reforçando o comprometimento da instituição em promover o esporte náutico.