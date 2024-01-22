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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Jéssica Polese celebra 50 anos com festa em Vitória; veja fotos

Publicado em
22 jan 2024 às 03:00
Jéssica Polese e Humberto Pinto
Jéssica Polese e Humberto Pinto Crédito: Camilla Baptistin

Viva, dra. Jéssica!

A pneumologista e especialista em Medicina do Sono Jessica Polese comemorou seu aniversário de 50 anos ao lado do marido Humberto Pinto, dos filhos Isabella e João em recepção intimista no Lareira UP, na Enseada do Suá, na quinta-feira (18). Presença especial dos pais Cloves e Graça, além de outros familiares e amigos. Os convidados dançaram ao som da banda Back to the Past, em clima animado e descontraído. Confira nos cliques de Camila Baptistin.

MODA

Gabrieli Oreles, Gabi Fornaciari e Jessica Fornaciari
Gabrieli Oreles, Gabi Fornaciari e Jessica Fornaciari: em encontro fashion  Crédito: Daklys

Justa causa para quem recusa a se vacinar

Decisões recentes do Tribunal Superior do Trabalho (TST) têm refletido a importância da vacinação no ambiente de trabalho. Em meio à pandemia e pós-pandemia, muitas empresas implementaram políticas de vacinação obrigatória como medida preventiva, visando a proteção dos colaboradores e a manutenção de ambientes laborais seguros. Segundo o advogado trabalhista Sandro Rizzato, do escritório Pagotto, Rizzato e Lyra, o tribunal tem respaldado essas iniciativas, consolidando entendimento de que a recusa injustificada à vacinação pode configurar falta grave, justificando a demissão por justa causa. “Essa postura reflete a priorização da saúde coletiva e o reconhecimento de que a proteção dos trabalhadores é uma responsabilidade compartilhada entre empregadores e empregados, mas deve ser utilizada com regras claras e prévias para não afetar direitos individuais dos trabalhadores”, ressalta.

NA PRAIA DO CANTO

Patrícia Assef, Alice Mendes, Valéria de Deus Santos, Marli Lourenço e Liana Figueiredo
Patrícia Assef, Alice Mendes, Valéria de Deus Santos, Marli Lourenço e Liana Figueiredo: em tarde de exposição de joias realizada na Vith Shoes, na Praia do Canto Crédito: Divulgação

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