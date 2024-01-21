Veja quem prestigiou lançamento de catálogo de arte no Palácio Anchieta

O escritório capixaba SGMP+ Advogados, além de ter ficado em 1º lugar isolado no ES como escritório de advocacia abrangente, também conquistou, a nível nacional, o 2º lugar na especialidade Trabalhista e o 6º lugar na Cível, no anuário Análise Advocacia 2023/2024. Sandro Moraes e Stephan Schneebeli foram eleitos, respectivamente, o 1º e o 2º mais admirados do estado. Já Hélio Pepe ficou com o 4º lugar nacional em Serviços Ambientais e Saneamento. O anuário Análise Advocacia é o mais abrangente e prestigiado levantamento do mercado jurídico brasileiro, realizado junto aos clientes pela Análise Editorial. O SGMP+ também tem filial em São Paulo.