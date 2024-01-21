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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou lançamento de catálogo de arte no Palácio Anchieta

Publicado em
21 jan 2024 às 03:00
laudia Afonso Diret. Museu Vale, Ronaldo Barbosa, Vanda Klabin e Mauro Saraiva ,Produtor Executivo da Tisara
claudia Afonso, Ronaldo Barbosa, Vanda Klabin e Mauro Saraiva: noite de arte em Vix  Crédito: Mônica Zorzanelli
Foi lançado nesta quinta-feira (19),  no Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, o catálogo da exposição “De onde surgem os sonhos | Coleção Andrea e José Olympio Pereira”. A publicação, bilíngue – português/inglês – tem mais de 150 páginas e contém todas as imagens das obras que compõem a mostra homônima. Exemplares do catálogo foram distribuídos gratuitamente no dia do lançamento. A curadora da exposição Vanda Klabin bateu um papo com o público sobre as obras que fazem parte da mostra e os critérios que utilizou para selecioná-las. Veja quem passou por lá na galeria de Mônica Zorzanelli.
Rita Garajau, Rita Rocio Tristão Vanda Klabin, Thais Hilal e Maria Rachel Finamore
Rita Garajau, Rita Rocio Tristão Vanda Klabin, Thais Hilal e Maria Rachel Finamore Crédito: Mônica Zorzanelli
Patricia Asseff e Zezé Monteiro
Patricia Asseff e Zezé Monteiro Crédito: Mônica Zorzanelli
Anginha Buaiz e Laércio Ferraciolli
Anginha Buaiz e Laércio Ferraciolli Crédito: Mônica Zorzanelli
Jacob Van Der Sluis e Margo Dalla
Jacob Van Der Sluis e Margo Dalla Crédito: Mônica Zorzanelli
Elaine Pinheiro e Thiago Arruda
Elaine Pinheiro e Thiago Arruda Crédito: Mônica Zorzanelli
Elza Pinto e Aurea Ligia
Elza Pinto e Aurea Ligia Crédito: Mônica Zorzanelli
Maria Rachel Barroso e Beth Dalcolmo
Maria Rachel Barroso e Beth Dalcolmo Crédito: Mônica Zorzanelli

Entre os mais admirados do país

O escritório capixaba SGMP+ Advogados, além de ter ficado em 1º lugar isolado no ES como escritório de advocacia abrangente, também conquistou, a nível nacional, o 2º lugar na especialidade Trabalhista e o 6º lugar na Cível, no anuário Análise Advocacia 2023/2024. Sandro Moraes e Stephan Schneebeli foram eleitos, respectivamente, o 1º e o 2º mais admirados do estado. Já Hélio Pepe ficou com o 4º lugar nacional em Serviços Ambientais e Saneamento. O anuário Análise Advocacia é o mais abrangente e prestigiado levantamento do mercado jurídico brasileiro, realizado junto aos clientes pela Análise Editorial. O SGMP+ também tem filial em São Paulo.

Lentes na praia

Você usa lentes? Se sim, não esqueça de tirá-las antes de ir para praia ou piscina! Essa é a recomendação da oftalmologista do Hospital de Olhos Vitória Marília Reis. A médica explica que se banhar nesses ambientes usando lentes de contato é uma forma comum de contrair ceratite infecciosa, uma inflamação na camada mais superficial da córnea que pode levar à perda da visão.

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