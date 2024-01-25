Hotel de luxo de São Paulo promove baile de carnaval; veja fotos

Nesta quarta-feira (24), o renomado hotel Rosewood São Paulo abriu suas portas para celebrar a temporada de Carnaval e seus dois anos de inauguração na cidade. Sob o tema “É da Nossa Natureza”, o evento fez jus à pluralidade da cultura, da fauna e da flora brasileira.
O Baile do Rosewood foi marcado não só pela apresentação de grandes artistas da música nacional, como Alceu Valença e Claudia Leitte, mas também pelos looks que esbanjaram criatividade, estilo e brasilidade na noite carnavalesca.
Confira abaixo as principais produções da noite paulistana para inspirar para as festas capixabas.