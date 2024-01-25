Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Hotel de luxo de São Paulo promove baile de carnaval; veja fotos

Publicado em
25 jan 2024 às 15:47
Ivi Mesquita usa Dolps e Corello
Ivi Mesquita usa Dolps e Corello Crédito: Leca Novo
Nesta quarta-feira (24), o renomado hotel Rosewood São Paulo abriu suas portas para celebrar a temporada de Carnaval e seus dois anos de inauguração na cidade. Sob o tema “É da Nossa Natureza”, o evento fez jus à pluralidade da cultura, da fauna e da flora brasileira.
O Baile do Rosewood foi marcado não só pela apresentação de grandes artistas da música nacional, como Alceu Valença e Claudia Leitte, mas também pelos looks que esbanjaram criatividade, estilo e brasilidade na noite carnavalesca.
Confira abaixo as principais produções da noite paulistana para inspirar para as festas capixabas.
Rafaella Bosi usa Fabiana Milazzo e Santa Lolla
Rafaella Bosi usa Fabiana Milazzo e Santa Lolla Crédito: Reprodução/ Instagram
Jaque Ciocci usa Hector Albertazzi
Jaque Ciocci usa Hector Albertazzi Crédito: Reprodução/ Instagram/ @jaqueciocci
Elisa Bucchi veste Charth
Elisa Bucchi veste Charth Crédito: Leca Novo
Marilia Falkenberg usa Dolps e Hector Albertazzi
Marilia Falkenberg usa Dolps e Hector Albertazzi Crédito: Reprodução Instagram @mahfalkenberg
Vanessa Rozan usa Dolps e Serpui
Vanessa Rozan usa Dolps e Serpui Crédito: Reprodução Instagram @vanessarozan
Cici Navarro usa Eduarda Galvani e Santa Lolla
Cici Navarro usa Eduarda Galvani e Santa Lolla Crédito: Lu Prezia
Monica Salgado usa Dolps e Serpui
Monica Salgado usa Dolps e Serpui Crédito: Lu Prezia

Veja Também

Carnaval 2024: vem aí a 7ª edição do Baile Secreto em Vitória

Rede Gazeta anuncia parceria com o Carnaval de Vitória 2024

Carnaval do ES desperta curiosidade de moradores de 18 países

A Gazeta integra o

Saiba mais
Carnaval São Paulo (SP)
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança