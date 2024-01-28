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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Casal do ES lança novos rótulos de vinho em Jurerê Internacional

Publicado em
28 jan 2024 às 03:00
O casal capixaba Thaís e Paulo Gaudio
O casal  Thaís e Paulo Gaudio Crédito: Divulgação
O casal capixaba Paulo e Thaís Gaudio, que está produzindo vinhos de altitude em Santa Catarina, foi convidado para apresentar seus rótulos no Jurerê Wine Summer, grande evento realizado neste fim de semana no renomado balneário de Jurerê Internacional, em Florianópolis.
A degustação será no resort Il Campanário, considerado o mais glamouroso da ilha, em evento organizado pela Confraria Jurerê, muito conhecida na região.
Paulo Gaudio explica que, entre os rótulos, ele e Thaís vão apresentar 2 lançamentos da Vinícola Gaudio: o Gaudio Sur Lie, que é um espumante rosé, e o Papagaio Charão, um vinho rosé seco.
"O Gaudio Sur Lie é a expressão de espumante em sua forma mais autêntica, sem o processo de dégorgement e, consequentemente, sem a adição do licor de expedição", explica Paulo Gaudio, sobre o processo de produção.
O espumante é elaborado a partir das uvas merlot, malbec e chardonnay. "Ele apresenta coloração rosada com reflexo alaranjado, perlage fino e persistente, aromas de tutti fruti, frutas vermelhas frescas como pitanga, cereja, morango e pão tostado, na boca uma incrível refrescância com acidez e taninos presentes e equilibrados", afirma Gaudio.
Papagaio Charão, vinho rosé seco da vinícola Gaudio
Papagaio Charão, vinho rosé seco da vinícola Gaudio Crédito: Divulgação
Já o Papagaio Charão é batizado em homenagem à ave nativa do Brasil, ameaçada de extinção, conhecida por suas revoadas durante o outono e inverno, no município de Urupema (SC). "Esse vinho possui coloração salmão, aromas intensos de framboesa, tutti-frutti, rosas, pitanga e araçá".
Também serão servidos na degustação os rótulos Vitória Chardonnay, Vitória Sauvignon Blanc e Vitória Cabernet Sauvignon, Merlot e Malbec.

QUERIDOS DE RR

Gracinha e Moyses Nader, as filhas Belisa e Stephanie e a neta Sophia
Gracinha e Moyses Nader, as filhas Belisa e Stephanie e a neta Sophia: férias em família na Disney Crédito: Divulgação

Empreendedorismo Cultural

Artistas, artesãos, produtores e gestores culturais de Cariacica ou, até mesmo, quem não tem experiência, mas sonha em ingressar no setor cultural, podem aproveitar uma oportunidade única de capacitação gratuita que acontecerá de 19 a 23 de fevereiro, no bairro Flexal. A iniciativa faz parte do Movimenta Cultura, formação itinerante que circula pelo Brasil e volta ao Espírito Santo, neste mês, com a oficina gratuita “O Avesso da Cena - Empreendedorismo Cultural”. Quem ministra as oficinas é o professor e gestor cultural Rômulo Avelar, que é formado pela Escola de Produção Cultural da Fundição Progresso do Rio de Janeiro e possui experiência em iniciativas culturais de diversas empresas privadas e no setor público. As inscrições estão abertas pelo link https://forms.gle/sC9HR3KoMKcN5FYu8.

ALMOÇO

Laurentino e Andréia Biccas
Laurentino e Andréia Biccas: saboreando a boa gastronomia da Ilha de Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

Proteção de dados

O advogado Carlos Augusto Pena Leal, sócio do escritório Motta Leal & Advogados Associados e especialista em privacidade, teceu comentário, em virtude do recente aniversário do Dia Internacional da Proteção de Dados, sobre a LGPD. A lei, segundo ele, estabelece um novo patamar na proteção da privacidade e dos dados pessoais no Brasil. "Ela traz consigo um desafio significativo para as empresas, que devem se adaptar às exigências normativas, e para o Judiciário, que pode enfrentar um aumento de casos relacionados à privacidade de dados caso as empresas não se adequem e as pessoas tomem consciência. A experiência com o Código de Defesa do Consumidor, que resultou em uma sobrecarga significativa do sistema judiciário, ilustra bem a importância da prevenção e da adequação empresarial às normativas legais. Assim, para evitar um cenário semelhante com a LGPD, é fundamental que as empresas se empenhem ativamente para estarem em conformidade com a lei, evitando sanções administrativas", destacou.

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